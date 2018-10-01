金斯瑞強勢回應：捍衛實驗數據真實性完整性

9月27日臨近國慶日，南下資金不能交易，閻火研究發佈沽空報告對金斯瑞生物科技（股份代碼：01548-HK）進行狙擊。該報告主要攻擊點為，金斯瑞股價近年來增長的主要動力——其子公司南京傳奇CAR-T 療法數據涉嫌造假。

金斯瑞於28日早發佈澄清公告指，該沽空報告嚴重缺乏專業性，充滿事實性漏洞。公司於財華訪問中就此事作出了進一步回應。

金斯瑞指，傳奇的CAR-T技術具有獨特的先進性，採用了獨樹一幟的多特異性納米抗體設計，如果將CAR-T細胞比作籃球運動員，腫瘤細胞比作籃球，那麼傳統CAR-T細胞只能結合一個位點，相當於單手持球；而傳奇的開發的LCAR-B38M產品能夠同時結合腫瘤細胞的兩個靶位，相當於用雙手抱住籃球，提高CAR-T細胞的腫瘤識別特異性與安全性，屬於全球首創的新型CAR-T細胞療法。

該療法比單個抗體CAR捕獲抗原的能力更強，安全性和有效性更高。此外，傳奇CAR-T產品在靶點的選擇上也另闢蹊徑，在業內大部分玩家將目光集中在CD19靶點的情況下，敏銳地發覺了BCMA靶點的應用潛力，並迅速集中力量研發，最終經體內體外實驗證明BCMA靶點是針對多發性骨髓瘤更優質的靶點。

圖：傳奇多特異性納米抗體設計示意

傳奇除了技術領先性之外，亦一直非常注重專利佈局。目前傳奇擁有3 項授權專利和70 項專利申請，其中包括PCT專利申請27 項，中國專利申請7 項，海外專利申請36項，與細胞治療直接相關的專利申請共計48 項，與LCARB38M相關的核心專利PCT/CN2016/094408 已進入了29 個國家╱地區，預計均有很好的授權前景。這些專利包括保護了傳奇多靶點CAR-T平台性專利、產品抗體蛋白序列及結構，和升級換代產品的相關專利等方方面面。

此前，傳奇的合作夥伴楊森公司也就此次做空事件發表聲明。楊森方面表示，其對傳奇公司的數據和CAR-T產品(LCAR-B38M)進行了仔細的評估，已經在美國成功生產出該產品，同時亦獲得美國食品藥品監督管理局的准許開展第一個新藥臨床試驗，治療了第一位患者。「我們對這一探索性治療方案的潛力保持樂觀，期待它進一步的研發，並將會在未來分享相關數據」，楊森表示。