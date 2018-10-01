「永崴投控」 訂於2018.10.01上市，暨「勁永」、訂於2018.10.01下市

永崴投資控股股份有限公司（公司代號：3712）普通股股票上市開始買賣日期，暨勁永國際股份有限公司（公司代號： 6145）上市有價證券在本公司終止上市日期，請查照。

一、永崴投資控股股份有限公司

(一) 上市股票種類及數量：普通股 246,242,146 股。

(二) 上市股票開始買賣日期：民國 107 年 10 月 1 日。

(三) 上市股票權利義務：各式股票權利義務均相同。

(四) 產業類別、上市股票代號及簡稱：

１、產業類別：電腦及週邊設備業。

２、代號：3712。

３、簡稱：永崴投控。

(五) 上市股票公司英文名稱及簡稱：

１、英文名稱：FIT HOLDING CO., LTD.。

２、簡稱：FIT HOLDING。

(六) 是否得辦理融資融券交易：得辦理融資融券交易。

(七) 大陸地區投資人投資上開公司持股限額：單一大陸地區投資人不得達百分之十、全體大陸地區投資人無限制。

(八) 僑外資投資上開公司持股限額：無。

二、勁永國際股份有限公司

(一) 終止上市股票種類及數量：普通股 324,690,529 股。

(二) 上市股票終止上市日期暨股份轉換基準日：民國 107 年 10 月 1 日。

(三) 上市股票權利義務：各式股票權利義務均相同。

(四) 產業類別、終止上市股票代號及簡稱：

１、產業類別：電子通路業。

２、代號：6145。

３、簡稱：勁永。

(五) 終止上市股票公司英文名稱及簡稱：

１、英文名稱： POWER QUOTIENT INTERNATONAL CO.,LTD.。

２、簡稱：PQI。

三、辦理相關股務事宜之代理機構：

(一) 公司名稱：福邦證券股份有限公司股務代理部。

(二) 公司地址：台北市中正區忠孝西路一段 6 號 6 樓。

(三) 公司電話：02-23836888。

四、勁永國際股份有限公司與崴強科技股份有限公司及光燿科技股份有限公司依據企業併購法規定轉換為永崴投資控股股份有限公司，所轉換之永崴投資控股股份有限公司普通股計 246,242,146 股於股份轉換基準日（107 年 10 月 1 日）上市。勁永國際股份有限公司於 107 年 6 月 19 日股東常會決議通過以該公司普通股 1 股，換發永崴投資控股股份有限公司普通股 0.194 股，原勁永國際股份有限公司之上市有價證券於同日終止上市。

五、永崴投資控股股份有限公司股票係採無實體發行，將俟其取得公司法人資格後向臺灣集中保管結算所股份有限公司辦理登錄。