央行：高度重視逆周期調節 保持流動性合理充裕

央行網站29日消息，中國人民銀行貨幣政策委員會2018年第三季度(總第82次)例會於9月26日在北京召開。

會議分析了國內外經濟金融形勢。會議認為，當前我國經濟保持平穩發展，經濟增長保持韌性，總供求基本平衡，增長動力加快轉換。內需對經濟的拉動不斷上升，人民幣匯率及市場預期總體穩定，應對外部沖擊的能力增強。穩健中性的貨幣政策取得了較好成效，宏觀杠杆率趨於穩定，金融風險防控成效顯現，金融對實體經濟的支持力度較為穩固。國內經濟金融領域的結構調整出現積極變化，但仍存在一些深層次問題和突出矛盾，國際經濟金融形勢更加錯綜復雜，面臨更加嚴峻的挑戰。

會議指出，要繼續密切關注國際國內經濟金融走勢和環境的新變化，高度重視逆周期調節，加強形勢預判和前瞻性預調微調。穩健的貨幣政策保持中性，要松緊適度，管好貨幣供給總閘門，保持流動性合理充裕，引導貨幣信貸及社會融資規模合理增長。繼續深化金融體制改革，健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調控框架，進一步疏通貨幣政策傳導渠道。按照深化供給側結構性改革的要求，優化融資結構和信貸結構，努力做到金融對民營企業的支持與民營企業對經濟社會發展的貢獻相適應，提升金融服務實體經濟能力，推動形成經濟金融良性循環。主動有序擴大金融對外開放，增強金融業發展活力和韌性。

來源：證券時報