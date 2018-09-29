證監會凍結金利豐客戶資產

最新政府憲報顯示，證監會凍結包括朱李月華旗下金利豐證券等三家不同證券行的個別客戶的資產。證監會調查發現，有關帳戶的受益人是某上市公司的主席，涉嫌在兩項源自一筆由某上市公司間接授予他的貸款融通的可疑交易中，串謀該集團的某些管理層，策劃欺詐性的計劃。

朱李月華旗下金利豐證券等三家不同證券行的個別客戶資產，遭證監會凍結。

任職上市公司主席

周五憲報公告指，證監會在九月十七日向三家證券行發出通知，包括金利豐證券、中南金融、及滙豐金融證券（亞洲），禁止有關經紀行在未得證監會事先書面同意下，以任何方式處置有關客戶帳戶內的任何資產，以總值101.68億元為限。

涉及兩項可疑交易

證監會認為，為了維護投資大眾利益，施加有關禁令及規定是可取的做法。根據證監會的調查，事件涉及兩項可疑交易。就第一項交易，該上市公司主席（該人）可能曾經串謀該集團的管理層進行一項計劃，促致該集團從該人全資擁有的公司，買入另一家上市公司的股份，而交易條款對買方不利並且與聲稱的交易相關目的不符，藉以欺詐該集團。

至於第二項可疑交易，指該人曾串謀該集團的管理層，使他得以透過其全資擁有公司，以大幅過高的定價向該集團已認購的數個基金出售另一家非上市公司的重大權益，藉此欺詐該集團，令自己取得重大利潤。

或造成百億元損失

證監會認為，該集團在有關可疑交易可能已蒙受共約101.7億元的損失。該人於上述三家證券行持有的證券與現金，估計合共46.4億元。證監會認為有需要阻止該人或與他有關連的人士操作及處理這些帳戶，及保存帳戶內的資產以待進一步調查，包括資金追查。

此外，證監會續指，該人任主席的上市公司據稱與該人失去聯絡，而近日的報道顯示該人可能身處海外或身處內地正就一宗涉嫌貪污案件接受調查。

此文轉自東方日報