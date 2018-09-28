亞太區電信產業年度盛會將登場 展現台灣資通訊發展成果

NCC 主辦今年亞太經濟合作會議第 58 次會議 (APEC TEL58)，首度與 APEC 人力資源小組跨論壇合作，將展現台灣資通訊發展成果，同時在產業圓桌會議及監理圓桌會議特別規劃三大焦點議題，每場圓桌會議都有 2-3 個主題議程，邀請國內外產官學研專家與代表擔任主談人，進行跨國經驗交流分享與建議。

APEC 電信暨資訊工作小組會議被視為是亞太區電信產業最重要的年度盛會，在睽違 8 年後， NCC 再度獲得亞太經濟合作會議（APEC）電信暨資訊工作小組（TELWG）」會議主辦權，9 月 30 日至 10 月 5 日將在台北舉辦 APEC TEL58，將有來自 APEC 區域內 19 個會員經濟體的官員、資通訊專家及產業代表等約 250 人參加。

NCC 指出，APEC 電信暨資訊工作小組會議 1 年舉辦二次，這次會議聚焦議題將從傳統電信跨越到數位經濟 ICT 的新興應用，共同推動並研擬相關策略與監理措施，以加速促進亞太區域電信及資訊的長期發展，促進亞太區域電信、資訊、數位經濟發展互利共榮。

NCC 表示，在這次會議中首度從人力資源開發的角度進行 APEC 跨論壇交流，邀請 APEC 人力資源發展工作小組（HRDWG）主席朴銅先博士（Prof. Dong Sun Park）來台擔任「強化公民數位素養的最佳實踐」主談人，展現「電信暨資訊工作小組」與「人力資源發展工作小組」攜手合作共同打造數位經濟發展基礎的協力精神。

在議題交流部分，NCC 說，將在產業圓桌會議（Industry Roundtable）及監理圓桌會議（Regulatory Roundtable）中特別規劃近年全球關切的三大焦點議題「實踐提升寬頻普及服務」、「智慧城市經驗分享」及「強化公民數位素養的最佳實踐」，每場圓桌會議都安排 2-3 個主題議程。

NCC 指出，台灣自 2007 年推動寬頻普及政策以來，目前全台偏鄉地區 (含村落與部落) 都可連結網路且平均聯網速度至少可達 12Mbps 以上，平均涵蓋率達 96.7%，尤其是政府前瞻計畫中各項基磐建設及數位應用服務，推動電信業者建設 Gbps 等級固網寬頻網路到偏鄉，擴展無線熱點頻寬及增建基地台，整體上網速率要向 100Mbps 挺進。

這次「實踐提升寬頻普及服務」研討會，將邀請美國、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、印尼和我國中華電信代表，共同分享寬頻建設願景，及如何推動社會經濟發展策略。

在「智慧城市經驗分享」研討會中，邀集日本及印尼代表，分享如何透過資通訊（ICT）技術打造智慧城市的挑戰與機會，借鏡各經濟體經驗，有助於加速打造台灣成為智慧國家。

NCC 強調，隨著下世代技術演進及科技匯流，網路社會對區域化的衝擊與日俱增，現代人必須持續提升應具備的相關資訊素養與能力，創造安全的數位環境，尤其需要建立多方利害關係人參與模式和線上平台業者自律機制等，才能因應寬頻社會面臨的新興挑戰，因此，在「強化公民數位素養的最佳實踐」研討會邀請 Facebook、Google 等社群平台重要業者進行交流分享，並提供政策建議。

