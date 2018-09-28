銀保監會首次發佈普惠金融白皮書

據銀保監會網站消息，為階段性總結宣傳我國普惠金融發展成果，落實《推進普惠金融發展規劃(2016—2020年)》“定期發佈普惠金融白皮書”要求，中國銀行保險監督管理委員會牽頭編寫了《中國普惠金融發展情況報告》。

作為首次由政府部門對外發佈的普惠金融白皮書，白皮書總結了我國普惠金融發展的意義、主要措施、主要成效和基本經驗，從發展多層次普惠金融供給、構建市場化經營模式、創新普惠金融產品服務、發展數字普惠金融、推進基礎設施建設、加強金融知識普及和開展普惠金融試點等八個方面具體介紹了普惠金融發展舉措，客觀分析了當前普惠金融發展面臨的挑戰，併提出了未來建設普惠金融體係的思路。

白皮書明確了發展普惠金融的重要意義。發展普惠金融，有利於促進金融業可持續均衡發展，推動經濟發展方式轉型升級，增進社會公平和社會和諧，引導更多金融資源配置到經濟社會發展的重點領域和薄弱環節。大力發展普惠金融，是金融業支持現代經濟體係建設、增強服務實體經濟能力的重要體現，是緩解人民日益增長的金融服務需求和金融供給不平衡不充分之間矛盾的重要途徑，是中國全面建成小康社會的必然要求。

白皮書分析了當前普惠金融發展面臨金融資源配置、金融服務質量、普惠金融的商業可持續、金融基礎設施、金融消費素養等五方面挑戰。應對現存問題與挑戰，要深入貫徹黨的十九大精神，立足新時代發展普惠金融的新要求，突出抓好普惠金融供給體係、產品服務體係、政策環境支撐體係、風險防範和監管體係、消費者教育保護體係等五大體係建設，不斷拓展普惠金融服務的廣度與深度，統籌實現“普”和“惠”的雙重目標。