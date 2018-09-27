政府新一季度推4幅住宅地建2630單位

政府公布新一季度賣地計劃，推出4幅住宅用地，兩幅位於啟德，另外兩幅位於大嶼山和大埔，預計可興建合共2630個單位，連同私人發展和重建項目，新一季度的私人房屋供應將有3360個單位，令今年頭三季可提供的私人土地房屋供應達到9840伙。發展局長黃偉倫指，新一季度出的大埔住宅地，發展商將需要興建有100個宿位的安老院舍。

政府第三季亦會推出一幅啟德商業和酒店用地，總樓面面積達5.69萬平方米，預計可提供340至570間酒店房。

美聯測量師行董事林子彬估計，其中啟德第4C區3號地盤地皮面積約11.8萬平方呎，可建樓面面積近65萬平方呎，地皮毗連啟德遊輪碼頭，享正面維港海景，呎價有機會創出區內新高。若以每方呎樓面地價約2萬元計算，估值可接近130億元。

中原地產測量師張競達估計，4幅住宅地總值約305億元，其中位於啟德跑道上的啟德第4C區3號地盤，地皮面積約11.8萬平方呎，可享全海景，預計最高可建樓面面積逾64.8萬平方呎，預計每平方呎樓面地價約2萬元，地皮總值130億元。

另一幅啟德住宅地同樣位於跑道上，向市區方向。張競達預計地皮每平方呎樓面地價約1.8萬元，總值約96.4億元。中原地產測量師張競達估計，4幅住宅地總值約305億元，其中位於啟德跑道上的啟德第4C區3號地盤，地皮面積約11.8萬平方呎，可享全海景，預計最高可建樓面面積逾64.8萬平方呎，預計每平方呎樓面地價約2萬元，地皮總值130億元。

