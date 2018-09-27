港股跌101點U+A0U+A0U+A0 金斯瑞急挫近27%

美國如期加息1/4厘，9月27日港股開市仍能乘著昨日升勢高開95點，於上午10:44左右升至日內高位27928.29點，最多升111點，未能突破28000點關口，之後便掉頭回落，於11:48左右跌至日內低位27638.54點，最多跌178點。恒生指數收市報27715.67點，跌101.2點或0.36%；成交金額只有777.1億港元。

恒生國企指數收市報10938.97點，跌46.63點或0.42%。

9月恒生指數期貨於15:54報27743點，跌75點，未平倉合約近4.5萬張。

10月恒生指數期貨收市報27677點，跌165點，未平倉合約10.7萬張。

美國聯儲局加息25個基點，香港多間銀行亦宣佈調高最惠優利率125基點。

騰訊(00700-HK)收市報325.4港元，跌4.6港元或1.4%。中國平安(0238-HK)收市報78.85港元，跌0.3港元或0.4%。

加息後銀行股跟隨大市下滑。建設銀行(00939-HK)收市報6.79港元，跌0.06港元或0.9%；惟招商銀行(03968-HK)則升0.2港元或0.6%，收市報31.9港元。

被沽空機構發表報告唱淡的金斯瑞生物科技(01548-HK)，於11:32宣佈臨時停牌，股價報11.86港元，跌4.34港元或26.8%。沽空機構閻火研究發表報告，指公司在ASCO上公佈的臨床數據涉嫌造假；管理層選擇高位套現等多項指控，公司股價曾一度急挫45%，並於上午11:32起短暫停牌。

銀河娛樂(00027-HK)顯著下滑，收市報50.3港元，跌2.35港元或4.5%

半新股表現欠佳。美團點評-W(03690-HK)上市第5個交易日持續下滑，收市報67港元，跌1.8港元或2.6%，低招股價69港元2港元。

逆市上升股份有友邦保險(01299-HK)，收市報69港元，升0.9港元或1.3%，未知跟友邦邀得足球明星碧咸，作為全球大使來港進行宣傳推廣活動，連股價也給推升?

國際油價上揚，中國海洋石油(00883-HK)收市報14.94港元，升0.1港元或0.7%。美國將在11月實施的制裁伊朗措施，油價周四上午大漲，布侖特原油期貨上漲0.83美元或1%，漲至每桶82.17美元。

中國移動(00941-HK)收市報76港元，升0.3港元或0.4%。海螺水泥(00914-HK)收市報47.7港元，升0.95港元或2%。