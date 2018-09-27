松本清台灣首店10/4開幕 台北先開2家

台灣美麗經濟市場產值達 2000 億元，再加上台灣消費者對日本美妝品的需求熱絡，日本最大規模的藥妝店「松本清」今 (27) 日正式宣告台灣首店將於 10 月 4 日開幕，1 號店坐落於台北東區街邊，接下來也將在誠品南西店再開 1 家，預期藥妝市場的競爭將更為激烈。

松本清指出，台灣人在日本松本清的觀光客消費中，排名第 2，占比為 12%，因此，看好在台灣的銷售潛力，此次特別派遣日籍經營管理團隊，以及多位赴日受訓取得品牌認證的流行彩妝人員進駐，並將以往只有在日本才有的各式軟硬體服務導入台灣。

松本清說明，店內將提供最具競爭力的商品和價格，並常駐專業藥師，可提供各類醫藥和保健諮詢服務。

另外，松本清因應客製化和送禮的需求，也從日本引進過去只有頂級專櫃化妝品才獨享的專屬刻印服務，

松本清台灣一號店主打化妝品、醫藥品、日用品和食品共四大商品群，更引進許多網友代購的自有品牌商品如「ARGELAN」和「BLANC WHITE」，以及獨有商品等。

為了鞏固會員，松本清強打「點數互換制度」，讓日本和台灣兩地的松本清消費可點數互換使用。

台灣藥妝市場競爭顯然已越來越激烈，不僅日前康是美推出大改裝店型「SHNIE 美妝概念店」，日藥本舖和 Tomod's 二間日本藥妝通路，每年在台的展店成長率更超過 20%，而屈臣氏則積極強化網購版圖。