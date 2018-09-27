陳德霖：加息步伐相信將會是循序漸進

聯儲局公開市場委員會一連兩日開會議息後，一如預期宣布今年第3次加息，決定加息四分一厘。香港金融管理局宣布，將貼現窗基本利率上調25個基點至2.5厘，即時生效。此為金管局自今年6月中以來，再次調整基本利率。

金管局總裁陳德霖表示，美國有機會持續加息，本港的最優惠利率有可能12年來首次調高，加上全球經濟環境對香港帶來不確定性，中美貿易糾紛有機會持續或者惡化，會對市場帶來不確定性，呼籲投資者要提高警覺。

陳德霖又說，美國經濟受惠於大規模刺激措施，美元短期持續強勢，加上勞動市場緊張，工資上升壓力增加，能源商品價格高企，如果中美落實互徵關稅，會令消費物品價格上升，造成通脹壓力上升，聯儲局已經預期今年加多一次息，明年可能再加息三次。

陳德霖表示，雖然銀行的資金成本上升，但不同銀行有不同的資金成本結構，加息步伐是銀行的商業決定，他相信將會是循序漸進。陳德霖又指香港利息將跟隨美國從極低水平正常化，對整體經濟和資產市場都是健康的發展。

陳德霖又表示，萬一香港資金急速流走，香港也有1.6萬億港元的貨幣基礎，銀行持有的外匯基金票據也有1萬億元，本港的銀行體系可以有很大的緩衝；而今年4月至今，本港流走的資金只有1000億港元左右，是2008年以來流入本港資金的十分之一，相信資金流動不會對利息或銀行體系帶來太大衝擊。

來源：商報