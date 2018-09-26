川普打貿易戰 因為不了解對自己選民的衝擊

AllianceBernstein 公司投資長菲爾普 (Mark Phelps) 告訴 CNBC 說，川普政府並不了解美國與中國及其他國家的貿易戰，對他的選民可能造成的負面衝擊。

他說，美國，中國及其他國家之間發生關稅爭議，主要的受害人將是消費者。

「我所知道由中國銷售商品至美國的企業中，大多數都在談提高商品價格，他們不會停止銷售，」菲爾普告訴 CNBC 說。

「這會影響到誰？美國消費者，」他繼續說道。「我還是不確定川普政府是否了解這對他的選民會帶來何種的負面衝擊。」

菲爾普說，他的公司週三與家用品零售商 Home Depot 會晤，討論他們是否會因為關稅而調整策略。他說 Home Depot 會設法降低關稅的影響，但預期漲價恐仍難免。

他還表示，保護主義升高可能影響股東的長期的投資決議。

警告貿易關稅可能對消費者造成衝擊的分析師，絕非僅只菲爾普一人。其實許多著名的美國企業，包括 Walmart，可口可樂與通用汽車等，也都警告他們將被迫提高價格。

本週，美國升高了對中國的貿易戰壓力。華盛頓對 2000 億美元自中國進口商品課徵 10% 關稅，到年底，川普計畫將該稅率進一步提高至 25%。