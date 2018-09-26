〈理財〉年金改革影響 29萬名老師月退俸逐年下降 二方法保全退休金

教師節即將來臨，據教育部統計至去 (2017) 年，國內各級學校專任教師人數逾 29 萬人，隨著今年 7 月 1 日年金改革，不管是在校或已退休的教師們，應該重新安排退休生活的財務規劃，因為年金改革的影響，老師們每月領到的退休生活費，將逐年下調，全球人壽建議，教師們要安心退休，可從健康與財務 2 個面向打造防護罩。

健康面：意外險 + 實支實付住院醫療險 + 失能扶助險，健康全面保

考量老師們退休後常到國內外旅遊，加上年紀大難免有病痛與長照問題，全球人壽建議，可規劃像是意外險及意外實支實付醫療險，可用來填補在國內外旅程中，因為意外事故產生的醫療費用。

全球人壽表示，很多人出國時才會想到保險，但卻總是忽略國內旅遊時的風險，其實只要投保意外險與意外實支實付醫療險，不論你到哪裡旅遊，一旦發生意外與醫療行為，都能提供基本保障，且最好要投保意外住院日額醫療險，因為這種險還能針對骨折未住院進行理賠。骨折通常只需治療、不需住院，但會影響日常生活，若有這項理賠，也能減輕不少老師的負擔。

再來是針對住院醫療提供理賠的實支實付型住院醫療險，它能針對健保不給付的自費藥品與耗材，在限額內進行理賠；也能給付病房的差額費用，對老師們來說，若生病住院，可填補治療費用帶來的損失。

最後就是針對因疾病或意外，造成長期照顧而提供理賠的失能扶助險，若老師因意外或疾病造成失能，且符合 1～6 級失能的規定內容，失能扶助險就能提供一次給付金加上分期給付金，讓陷入長照風險的老師與家人，不因長照的龐大費用拖累生活。

財務面：善用利率變動型商品當幫手

至於財務面向，若在職老師對年金改革有感，就會體認到，想要有穩健的退休生活，無法依靠政府，也不想拖累子女，最終只能靠自己。因此愈早開始做準備，拉長投入時間，才能減輕準備的壓力，並適時檢視、調整。

全球人壽表示，若從年輕就開始準備，則可考慮利率變動型保單，因為它有宣告利率機制，當宣告利率優於預定利率，保戶就能領到增值回饋金，作為退休後的生活費來源，且未來老年時，還可以選擇要一次領或是轉年金化，幫自己的退休生活費加分。目前外幣計價的利率變動型保單，其宣告利率條件較新台幣保單來得好，建議可同時選擇新台幣及美元計價的利率變動型保單，以達到資產配置，同時分散匯率風險。

