豐盛服務集團(00331-HK)年度多賺5.05%至2.37億港元

豐盛服務集團(00331-HK)公佈，截至2018年6月30日止年度，公司收益為49.27億港元，同比增長2.01%，公司股權持有人應佔年内溢利為2.37億港元，同比增長5.05%，每股基本盈利0.53港元，擬派發末期股息每股13.3港仙。

收益增加主要因機電工程分部及設施服務分部產生更多收益，增幅分别為4880萬港元及4030萬港元。

集團的整體毛利由2017年度的5.556億港元(經重列)增加3540萬港元或6.4%至2018財政年度的5.910 億港元，而整體毛利率維持相對穩定，為12.0%(2017年：11.5%(經重列))。

股權持有人應佔年内溢利增幅乃主要源於核心業務分部的較高毛利貢獻及財務收入增加，惟被集團一般及行政開支增加(主要由於員工成本增加及收購事項的一次性非經常法律及專業費用)部分抵銷的綜合結果。集團本年度的純利率維持穩定，報4.8% (2017 年：4.7%(經重列))。

集團的機電工程業務於本年度交出穩健的財務業績，其收益錄得36.942億港元，較2017財政年度36.454億港元(經重列)，增加4880萬港元或1.3%。本年度其溢利貢獻為1.733億港元，較2017財政年度的1.691億港元，增加420萬港元或2.5%。

於2018年6月30日，集團的項目涵蓋各類型建築物及設施，包括寫字樓、商場、會議及展覽中心、酒店、綜合度假村、住宅物業、大學、醫院、機場及公共運輸設施大樓，合約金合計總價為90.4億港元，而未完成合約總額為54.22億港元。於2018財政年度，集團已提交597份機電工程項目標書(每個項目合約款項淨額相等於或超逾100萬港元(如中標))，總投標淨額達229.85億港元。

於2018財政年度，集團的環境管理服務業務錄得本年度收益約6180萬港元，較2017財政年度5400萬港元(經重列)，增加780萬港元或 14.4%。本年度其溢利貢獻為630萬港元，較2017財政年度470萬港元，增加160萬港元或34.0%。於2018年6月30日，此業務分部的合約金合計總價值為7600萬港元，未完成合約總額為5100萬港元。於2018財政年度，集團已提交38份環境管理服務合約標書(每個項目合約款項淨額相等於或超逾100萬港元(如中標))，其總投標淨額達1.5億港元。

於2018財政年度，集團設施服務業務錄得本年度收益11.705億港元，較2017財政年度11.302億港元增加4030萬港元或3.6%。其對集團的溢利貢獻為5720萬港元，包括集團自2018年4月11日完成收購該業務後在2018年4月12日至2018年6月30日期間貢獻的970萬港元，較2017財政年度的5160萬港元增加560萬港元或10.9%。於2018年6月30日，清潔服務業務分部的合約金額合計總值27.44億港元，未完成合約金額為10.48億港元。