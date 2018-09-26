華泰證券(06886-HK)(601688-CN)有望首嘗滬倫通

華泰證券(06886-HK)(601688-CN)公告，董事會同意公司發行GDR(全球存托憑證)並在倫敦證券交易所上市。這意味著華泰證券有望成為滬倫通機制下首批試點公司。

根據中國證監會的相關監管規定，公司擬發行GDR，並申請將GDR納入UK FCA(英國金融市場行為監理總署)認可名單及在倫敦證券交易所主要市場買賣，GDR將以新增發的A股作為基礎證券。每份GDR的面值將根據所發行的GDR與基礎證券A股股票的轉換率確定。

本次發行的GDR所代表的基礎證券A股股票不超過8.2515億股(包括因任何超額配股權獲行使而發行的證券，如有)，不超過本次發行前公司普通股總股本的10%。

該公司本次發行GDR擬募集資金總額預計不低於5億美元，扣除發行費用後，將全部通過補充資本金，用於中國境內外業務發展及投資，將全部用於補充資本金，用於境內外業務發展及投資，以進一步優化公司業務布局，提升市場競爭力和抗風險能力，包括深耕財富管理、機構服務、投資管理等業務板塊，進一步推動業務轉型升級；增強香港子公司的資本實力，進一步擴展跨境業務；逐步完善美國、歐洲業務布局，拓展投資銀行、資產管理、財富管理等潛在領域的業務機會。

發行定價方面，本次發行價格將在充分考慮公司現有股東利益、投資者接受能力以及發行風險等情況下，根據國際慣例和相關監管規定，通過訂單需求和簿記建檔，根據發行中國境內外資本市場情況、參照同類公司在中國境內外市場的估值水平確定。發行價格擬不低於公司最近一期經審核的每股淨資產。

根據發行GDR並上市工作的需要，提請股東大會同意發行GDR並上市的相關決議有效期為該等決議經公司股東大會審議通過之日起12個月。該公司指為深入推進公司國際化戰略、進一步補充公司資本實力。

中國證監會8月末就上交所與倫交所市場互聯互通開展存托憑證業務公開征求意見，明確境內上市公司境外發行GDR的監管安排，納入境外上市框架進行監管。中國證監會高層多次表示，爭取今年內推出滬倫通。

