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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧09月25日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     晟楠     富邦美債1-3          振維              新昕纖   生泰     大國鋼     
易威     寬魚國際 富邦美債7-10          迎輝              謚源     杏昌                
穆拉德            富邦美債20年          撼訊              東林     寶島科              
南璋              元大美債7-10          松崗              欣厚-KY  其祥-KY             
勝昱              元大美債1-3          環球晶            友銓     德麥                
精確              元大投資級公司債          奧斯特            達威     中華食              
宏易              群益15年IG電信債          花王              三圓     世坤                
唐鋒              群益15年IG科技債                            雙喜     萬國通              
榮群              群益10年IG金融債                            力泰     新昕纖              
天宇              國泰投資級公司債                            理銘     力肯                
新零售            國泰5Y+新興債                            亞都     祺驊                
力新              國泰1-5Y高收債                            東凌-KY  世德                
恩得利            富邦全球投等債                            明揚     宏易                
李洲              富邦全球高收債                            綠河-KY  長佳                
凱柏實業          富邦中政債0-1                            欣泰     瑞穎                
元炬              富邦A級公司債                                     大恭                
及成              FH中國政策債                                     永純                
和進              凱基中國債3-10                                     致振                
耀勝              凱基新興債10+                                     康聯訊              
倚強              凱基科技債10+                                     威潤                
錦明              合世                                         創威                
鑫創              易威                                         唐榮                
廣寰科            穆拉德                                       晉椿                
點晶              南璋                                         久陽                
建舜電            勝昱                                         強新                
泰谷              宇隆                                         松和                
典範              精確                                         富強                
長天              宏易                                         凌網                
益通              唐鋒                                         川寶                
振維              榮群                                         李洲                
鴻翊              天宇                                         及成                
迎輝              新零售                                       耀勝                
欣厚-KY           力新                                         倚強                
兆遠              恩得利                                       至寶電              
太欣              李洲                                         錦明                
系統電            凱柏實業                                     宇環                
世紀              元炬                                         點晶                
華容              及成                                         加百裕              
建榮              和進                                         幸康                
立衛              耀勝                                         泰谷                
天揚              倚強                                         先益                
鈺創              錦明                                         重鵬                
佳總              鑫創                                         泓格                
合正              廣寰科                                       東林                
寶聯通            點晶                                         新鉅科              
凱鈺              建舜電                                       緯軟                
德宏              泰谷                                         晶達                
合邦              典範                                         高技                
萬旭              長天                                         寶聯通              
久正              益通                                         凱鈺                
上揚              振維                                         三聯                
全譜              鴻翊                                         合邦                
易通展            迎輝                                         業強                
安鈦克            欣厚-KY                                      萬旭                
元隆              兆遠                                         耕興                
沛亨              太欣                                         撼訊                
九暘              系統電                                       信昌電              
凱碩              世紀                                         上揚                
全達              華容                                         全譜                
奧斯特            建榮                                         易通展              
保銳              立衛                                         沛波                
越峰              天揚                                         元隆                
英格爾            鈺創                                         沛亨                
士開              佳總                                         迅德                
昇益              合正                                         倉和                
志嘉              寶聯通                                       光菱                
富裔              凱鈺                                         蜜望實              
正德              德宏                                         星雲                
燦星旅            統盟                                         三圓                
富驛-KY           合邦                                         昇益                
劍湖山            萬旭                                         三豐                
德記              久正                                         雙喜                
泰偉              上揚                                         力泰                
華義              全譜                                         豐謙                
昇華              易通展                                       理銘                
得利影            安鈦克                                       惠普                
鼎創達            元隆                                         中連貨              
花王              沛亨                                         安心                
邦泰              九暘                                         易飛網              
                  凱碩                                         亞都                
                  全達                                         老爺知              
                  奧斯特                                       滿心                
                  保銳                                         東凌-KY             
                  越峰                                         德記                
                  英格爾                                       弘帆                
                  士開                                         大展證              
                  昇益                                         誠品生活            
                  志嘉                                         泰偉                
                  富裔                                         華義                
                  正德                                         得利影              
                  燦星旅                                       時報                
                  富驛-KY                                      琉園                
                  劍湖山                                       旭然                
                  德記                                         捷必勝-KY            
                  關中                                         明揚                
                  泰偉                                         紅木-KY             
                  華義                                         綠河-KY             
                  昇華                                         欣雄                
                  得利影                                       欣泰                
                  時報                                         大汽電              
                  鼎創達                                                           
                  花王                                                             
                  邦泰
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