中興通訊(00763-HK)轉讓中興軟創科技分期支付代價

中興通訊(00763-HK)公布，中興通訊、南京溪軟企業管理合夥企業(有限合夥)以及中興軟創科技股份(已更名為浩鯨雲計算科技股份有限公司，以下簡稱中興軟創)於2018年2月9日簽署了《股份轉讓和新股認購協議》。根據《股份轉讓和新股認購協議》，該公司以12.233億元(人民幣.下同)向南京溪軟轉讓所持控股子公司中興軟創43.66%股份，同時，南京溪軟對中興軟創增資1億元）。

在交割日，南京溪軟分別向中興通訊和中興軟創一次性全額支付轉讓價款及新股認購價款。截至目前，本次交易未完成交割。該公司於2018年9月25日召開第七屆董事會第三十七次會議審議通過了《關於就出售中興軟創科技股份有限公司股份相關事宜簽署的議案》，該公司、南京溪軟和中興軟創於2018年9月25日簽署了《關於分期付款安排的補充協議》，將《股份轉讓和新股認購協議》下約定的南京溪軟一次性全額支付調整為分期付款。

中興通訊、南京溪軟以及中興軟創簽署的《補充協議》約定的分期付款安排基本內容如下：南京溪軟根據《股份轉讓和新股認購協議》應支付的轉讓價款和認購價款，合計13.233億元進行分期支付。第一期付款南京溪軟在《補充協議》簽署後10個工作日內向中興軟創支付全部認購價款1億元，以及向中興通訊支付轉讓價款中的3.8105億元。第二期付款南京溪軟在完成第一期付款之後的30天內向中興通訊支付轉讓價款中的4.8105億元。第三期付款南京溪軟在完成第一期付款之後的120天內向中興通訊支付轉讓價款中的尾款即3.612億元幣。

