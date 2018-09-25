申万宏源证券李梅拟出任中国银河金控董事长

證券時報記者獲悉，申萬宏源證券總經理李梅擬任中國銀河金融控股有限責任公司黨委委員、黨委書記，擬被推薦為董事、董事長。目前，申萬宏源證券內部已經公示相關信息。據了解，申萬宏源證券新任總經理人選尚未揭曉。

李梅即將赴任的中國銀河金控與上市公司申萬宏源同為中央匯金旗下公司，中國銀河金控為中國銀河證券的控股股東。

李梅擬赴任銀河金控

據了解，李梅在申萬宏源證券任職之前，就曾在銀河金控擔任黨委副書記、董事、總經理。

公開資料顯示，李梅於1964年1月出生，博士研究生。1986年8月至1987年9月在中國金融學院金融系工作；1987年9月至1994年2月在中國人民銀行教育司、金融管理司工作；1994年2月至1999年8月在國泰證券工作，歷任董事會辦公室及董事會執行局辦公室主任、交易二部總經理；1999年8月至2007年8月在國泰君安證券擔任副總裁；2007年8月至2012年4月在銀河證券工作，先後擔任副總裁、黨委副書記；2012年4月至2014年12月在銀河金控擔任黨委副書記、董事、總經理；2014年12月至今擔任申萬宏源黨委副書記、申萬宏源證券董事、總經理。

銀河金控和上市公司申萬宏源同為中央匯金旗下公司。銀河金控是經國務院批準並於2005年8月8日在國家工商行政管理總局註冊成立的中國第一家“金融控股”公司，為中央直屬國有金融企業。該公司由財政部和中央匯金投資公司共同發起，於2005年8月在國家工商行政管理總局註冊成立，註冊資本79.63億元。其中，中央匯金投資公司出資55億元，出資比例為69.07%；財政部出資23.13億元，出資比例為29.046%；全國社會保障基金理事會出資1.5億元，出資比例為1.884%。公司經營範圍包括從事證券、基金、保險、信托、銀行等行業的投資和管理。

来源：证券时报 作者：王玉玲