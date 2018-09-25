【異動股】軍工板塊盤中活躍 智慧松德(300173-CN)漲超7%

今早，軍工板塊盤中快速走強，截止發稿，智慧松德(300173-CN)漲8.18%報5.82元，新興裝備(002933-CN)漲6.71%報62.99元，光啓技術(002625-CN)漲5.56%報9.31元，中航沈飛(600760-CN)漲4.16%報38.6元，航天發展(000547-CN)、中國一重(601106-CN)、中航電測(300114-CN)等股均上漲超3%。

根據2018年上市公司半年報，110家軍工企業實現營收2307.62億元，同比增長13.14%;歸母淨利潤100.03億元，同比提升25.17%。究其原因，收入增長主要是由主業訂單變化導緻，毛利率略有下降，但費用率尤其是管理費用率下降更多，所以淨利率略提高到4.5%。資產負債表預收賬款、應付賬款、存貨等科目都有不同程度增加，顯示訂單在增加，趨勢上繼續好轉，背後邏輯仍是軍費增速加快、軍改影響減弱等因素綜合導緻。

然而，行業景氣度明顯回升的同時，當前行業估值處於歷史最底部區間。數據顯示，軍工是2016年以來市場調整最充分的行業之一，板塊PE回歸至55-65倍，接近2013年四季度水平;核心配套企業PE回歸至25-35倍，處於歷史底部。併且，2018年上半年軍工行業公募基金和主動基金持倉比例分别為3.28%、1.77%，均處於四年以來低位，併高度集中於主機廠和航空產業鏈。

廣發證券認為，二季度以來行業訂單、資產證券化、改革進度全部處於邊際改善階段;中報已經出現較多配套類公司收入利潤持續超預期。具有較好基本面和行業空間的龍頭公司，以及具備估值優勢的標的在市場調整環境下具備較好的投資價值。