瑞基海洋8月每股純益0.02元 前7月0.22元

瑞基海洋 (4171-TW) 依櫃買中心指示，公布近期財務資訊，累計今年 1 至 8 月營收為 1.15 億元，年增 7%，為歷史新高，稅後純益 0.22 億元，每股純益 0.63 元，其中 7 月雖然虧損，不過 8 月單月稅後純益為 0.01 億元，與上月、去年同期相比都是虧轉盈，每股純益 0.02 元。

瑞基宣布與全國動物醫院、台灣百靈百靈佳殷格翰三方策略聯盟，將提供最新 POCKIT Central 設備與試劑，在中部三家分院使用，僅需要採樣犬隻或是壁蝨檢體，就可以快速確診，提高寵物犬的治癒率。

瑞基指出，公司以核酸擴增技術平台為核心，開發 PCR (聚合酵素鏈鎖反應) 小型檢測儀器，與其他兩家公司行程檢測、診斷及預防治療三方策略聯盟。

瑞基目前中國大陸伴侶動物現場檢測，客戶數已成長至近 210 家獸醫院，穩坐第一品牌，上半年受惠畜產試劑產品及伴侶動物試劑產品二大產品線貢獻，順利轉虧轉盈，今年將蓄勢挑戰全年轉盈，力拚終結連六年虧損。

瑞基自形成三方策略聯盟後，股價至今日早盤高點 31.4 元，已大漲 45.37%，寫下 26 個月以來新高，不過上攻無力，隨即回檔，漲幅約在 3% 左右震盪。