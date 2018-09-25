A股闖關富時指數 階段性修復有望迎來助力

上週A股迎來反彈，週一美國公佈對華2000億美元產品加徵關稅的清單和時間表，週二週三領導講話頻繁談及市場主要擔憂的問題，週四《關於提高研究開發費用稅前加計扣除比例的通知》、《進一步研究製定鼓勵和引導居民消費的政策》兩道文件齊發，此外A股再次闖關富時羅素指數。闖關富時羅素會帶來何種助力?A股當前處於什麽階段?

廣發證券認為，2018年至今A股的主要矛盾在於股權風險溢價，去槓桿、中美貿易摩擦、以及對長期問題的擔憂是壓製A股風險偏好的主要因素。7月23日國常會以來去槓桿逐步進入穩槓桿，中美貿易摩擦邊際鈍化，而改革政策細則不斷落地改善預期，A股股權風險溢價迎來階段性修復。6月美聯儲加息央行未被動跟隨釋放了“寬貨幣”的信號，7月23日國常會與政治局工作會議正式確立政策基調由“寬貨幣”轉向“寬信用”，8月多項政策頒佈進一步夯實政策底，但對長期問題仍存擔憂導緻風險偏好依然受到壓製。

而當前階段，首先是中美貿易摩擦邊際鈍化，市場情緒有所修復。更重要的是，9月18日國常會要求把已定減稅降費措施切實落實到位，確保社保費現有徵收政策穩定，嚴禁有關部門自行對企業歷史欠費進行集中清繳。同日，發改委就“加大基礎設施等領域補短板力度，穩定有效投資”召開新聞發佈會介紹有關工作情況。9月19日，國務院總理李克強在2018年天津夏季達沃斯論壇的開幕緻辭中表示，中國政府正在研究明顯降低企業稅費負擔的政策。以上幾點表明，自下而上的渠道依然通暢，管理層正在積極推動降低企業負擔、加大基礎設施建設的工作，緩解了對於遠期盈利下行過快的悲觀預期。9月20日，中共中央國務院發佈《進一步研究製定鼓勵和引導居民消費的政策》，同日，財政部、稅務總局、科技部聯合發佈《關於提高研究開發費用稅前加計扣除比例的通知》，可行性更強的政策細則逐步落地，將有助於市場改善對於改革的信心，股權風險溢價進入修復階段。

富時羅素指數公司將再次對A股進行評估，9月27日淩晨將公佈結果。若A股本次闖關富時指數成功，預計初期階段可帶來約120億美元的增量資金(測算值)。儘管從納入成功到實際實施可能有近一年的窗口期，但短期對於情緒面將產生一定提振。A股生態變遷之全球化仍在繼續，“以龍為首”風格或進一步強化，屆時權重高、增長與估值匹配的龍頭有望受益。

廣發證券表示，維持A股處於底部區域的判斷，絕處逢生非一蹴而就，把握當前階段的股權風險溢價修復，耐心觀察最終信用傳導的進程。行業配置：(1)歷史上在股權風險溢價高位回落初期表現較好的地產、銀行，階段性利空不改中期邏輯;(2)成長中的α：5G;(3)主題關註自主可控、國企改革。

來源：證券時報