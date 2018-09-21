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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧09月21日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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宏洲     群益臺灣加權反1 富邦科技          大東              昶和     東泥     新日光     
嘉裕     正道     元大台商50          本盟              大統新創 大飲     健策       
東華              富邦摩台          利勤              本盟     福懋油              
立益              富邦發達          巨庭              銘旺科   大統益              
佳和              富邦金融          國巨              健和興   天仁                
昶和              元大MSCI台灣          旺宏              旭隼     宏亞                
三洋紡            永豐臺灣加權          金像電            元晶     達新                
本盟              富邦日本          國碩              遠雄來   地球                
瑞利              國泰日經225          承啟              統領     恆大                
樂士              元大歐洲50          新美齊            威宏-KY  南染                
正峰新            元大日經225          奇力新            泰昇-KY  怡華                
億泰              元大美債20正2          大毅                       昶和                
毛寶              國泰20年美債反1          華新科                     大統新創            
懷特              元大S&P日圓反1          同開                       程泰                
燁興              富邦歐洲          喬鼎                       氣立                
中鴻              FH彭博高收益債          揚明光                     榮星                
威致              FH彭博新興債          貿聯-KY                    台硝                
華豐              FH富時不動產          樺漢                       永記                
首利              元大台灣高息低波          訊芯-KY                    日勝化              
麗正              群益道瓊美國地產          易華電                     德淵                
東訊              富邦臺灣優質高息          華園                       華廣                
華泰              FH富時高息低波          杜康-DR                    士紙                
錸德              新光內需收益          陽光能源-DR                   高興昌              
倫飛              宏洲                                         東明-KY             
虹光              嘉裕                                         鑫永銓              
威盛              東華                                         六暉-KY             
國碩              立益                                         隴華                
銘旺科            佳和                                         承啟                
統懋              昶和                                         銘旺科              
翔耀              三洋紡                                       翔耀                
太空梭            本盟                                         華新科              
麗臺              瑞利                                         禾伸堂              
華映              樂士                                         揚明光              
吉祥全            正峰新                                       穎漢                
憶聲              億泰                                         時碩工業            
科風              毛寶                                         泰鼎-KY             
和鑫              懷特                                         迎廣                
力特              燁興                                         全國電              
喬鼎              中鴻                                         陞泰                
正達              威致                                         愛山林              
晟鈦              華豐                                         潤弘                
聯德              首利                                         遠雄來              
同泰              麗正                                         夏都                
新世紀            東訊                                         欣欣                
誠研              華泰                                         統領                
綠能              錸德                                         客思達-KY            
誠創              倫飛                                         康師傅-DR            
嘉威              虹光                                         杜康-DR             
力銘              威盛                                         同方友友-DR            
亞太電            凌陽                                         友佳-DR             
達能              國碩                                         匯僑                
清惠              銘旺科                                       一零四              
慧友              統懋                                         欣天然              
捷泰              翔耀                                         新海                
互億              太空梭                                       欣高                
天瀚              麗臺                                         全國                
迅杰              華映                                         jpp-KY              
華上              吉祥全                                       台數科              
光麗-KY           奇鋐                                         南六                
元晶              憶聲                                         基勝-KY             
華冠              科風                                         波力-KY             
裕豐              和鑫                                         泰昇-KY             
寶徠              力特                                         吉源-KY             
皇普              喬鼎                                         鼎炫-KY             
陽明              正達                                                             
六福              晟鈦                                                             
康師傅-DR          聯德                                                             
聖馬丁-DR          同泰                                                             
神州-DR           新世紀                                                           
耀傑-DR           誠研                                                             
同方友友-DR          綠能                                                             
晨訊科-DR          誠創                                                             
友佳-DR           嘉威                                                             
陽光能源-DR          力銘                                                             
精熙-DR           亞太電                                                           
中福              達能                                                             
雷虎              清惠                                                             
中視              慧友                                                             
秋雨              捷泰                                                             
慶豐富            互億                                                             
新利虹            天瀚                                                             
國光生            迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇普                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  中保                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  潤泰新                                                           
                  新利虹                                                           
                  國光生
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