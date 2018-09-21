◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧09月21日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 群益臺灣加權反1 富邦科技 大東 昶和 東泥 新日光 嘉裕 正道 元大台商50 本盟 大統新創 大飲 健策 東華 富邦摩台 利勤 本盟 福懋油 立益 富邦發達 巨庭 銘旺科 大統益 佳和 富邦金融 國巨 健和興 天仁 昶和 元大MSCI台灣 旺宏 旭隼 宏亞 三洋紡 永豐臺灣加權 金像電 元晶 達新 本盟 富邦日本 國碩 遠雄來 地球 瑞利 國泰日經225 承啟 統領 恆大 樂士 元大歐洲50 新美齊 威宏-KY 南染 正峰新 元大日經225 奇力新 泰昇-KY 怡華 億泰 元大美債20正2 大毅 昶和 毛寶 國泰20年美債反1 華新科 大統新創 懷特 元大S&P日圓反1 同開 程泰 燁興 富邦歐洲 喬鼎 氣立 中鴻 FH彭博高收益債 揚明光 榮星 威致 FH彭博新興債 貿聯-KY 台硝 華豐 FH富時不動產 樺漢 永記 首利 元大台灣高息低波 訊芯-KY 日勝化 麗正 群益道瓊美國地產 易華電 德淵 東訊 富邦臺灣優質高息 華園 華廣 華泰 FH富時高息低波 杜康-DR 士紙 錸德 新光內需收益 陽光能源-DR 高興昌 倫飛 宏洲 東明-KY 虹光 嘉裕 鑫永銓 威盛 東華 六暉-KY 國碩 立益 隴華 銘旺科 佳和 承啟 統懋 昶和 銘旺科 翔耀 三洋紡 翔耀 太空梭 本盟 華新科 麗臺 瑞利 禾伸堂 華映 樂士 揚明光 吉祥全 正峰新 穎漢 憶聲 億泰 時碩工業 科風 毛寶 泰鼎-KY 和鑫 懷特 迎廣 力特 燁興 全國電 喬鼎 中鴻 陞泰 正達 威致 愛山林 晟鈦 華豐 潤弘 聯德 首利 遠雄來 同泰 麗正 夏都 新世紀 東訊 欣欣 誠研 華泰 統領 綠能 錸德 客思達-KY 誠創 倫飛 康師傅-DR 嘉威 虹光 杜康-DR 力銘 威盛 同方友友-DR 亞太電 凌陽 友佳-DR 達能 國碩 匯僑 清惠 銘旺科 一零四 慧友 統懋 欣天然 捷泰 翔耀 新海 互億 太空梭 欣高 天瀚 麗臺 全國 迅杰 華映 jpp-KY 華上 吉祥全 台數科 光麗-KY 奇鋐 南六 元晶 憶聲 基勝-KY 華冠 科風 波力-KY 裕豐 和鑫 泰昇-KY 寶徠 力特 吉源-KY 皇普 喬鼎 鼎炫-KY 陽明 正達 六福 晟鈦 康師傅-DR 聯德 聖馬丁-DR 同泰 神州-DR 新世紀 耀傑-DR 誠研 同方友友-DR 綠能 晨訊科-DR 誠創 友佳-DR 嘉威 陽光能源-DR 力銘 精熙-DR 亞太電 中福 達能 雷虎 清惠 中視 慧友 秋雨 捷泰 慶豐富 互億 新利虹 天瀚 國光生 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 皇普 陽明 六福 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中保 中視 秋雨 慶豐富 潤泰新 新利虹 國光生