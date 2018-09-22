聯電收購日本三重富士通半導體 投審會准了

經濟部召開投資審查會議，通過 13 件重大投資案，其中包括聯電 (2303-TW) 以 576.3 億日幣 (約新台幣 160 億元) ，收購日本三重富士通半導體 (MIFS)，以及可成 (2474-TW) 以 6990 萬美元 (約新台幣 21.4 億元) 投資中國再生能源 CHINA RENEWABLE ENERGY FUND，以符合蘋果要求供應鏈使用綠電比例需求。

聯電目前擁有 MIFS 15.9% 股權，今年 6 月底宣布，將再取得 84.1% 的 MIFS 股份，MIFS 將成為聯電獨資子公司。

目前 MIFS 的 12 吋晶圓月產能約 3.6 萬片，去年合併營收 709 億日幣 (約合新台幣 190 億元)，純益 26.9 億日幣，MIFS 成聯電旗下子公司後，聯電在全球晶圓市占率可望因此提升。

其他上市櫃公司投資案，包括樺漢 (6414-TW) 以 5000 萬美元 (約新台幣 15.31 億元) 間接增資蘇州樺漢，經營研發工業電腦業務，晟德 (4123-TW) 以 2095.8 萬美元 (約新台幣 6.42 億元)，間接增資中國大陸東曜藥業，經營抗癌劑之研發及產銷業務。

此外，南亞塑膠 (1303-TW) 、台化 (1303-TW) 及台塑化 (6505-TW) 分別以 6500 萬美元 (約新台幣 19.9 億元)，間接增資中國大陸台塑合成橡膠，經營橡膠之產銷業務。