【華冠投顧】行情果然在恐慌與失望後產生…….

◆盤勢分析

林幸蓉 分析師

焦點個股：2349 錸德、2323 中環、6488 環球晶、5483 中美晶、2327 國巨

昨晚道瓊又漲了 251 點，和 S&P 500 一起創歷史新高，激勵台股也開高走高，上漲超過百點。然而今日人工盤和過去由 2330 台積電等大型電子股、蘋概股主漲的內容不一樣，6505 台塑化、1326 台化、1301 台塑的漲幅名列前茅，加上 1303 南亞合計四檔就貢獻 50 點。另外還有四大金控－2882 國泰金、2881 富邦金、2891 中信金、2886 兆豐金使金融指數創新高，外加被動元件龍頭 2327 國巨、2492 華新科反彈，尾盤連 2330 台積電、2317 鴻海、3008 大立光（利空破底翻）都回神了，大盤收盤漲 141 點，量能擴大為 1,555 億，OTC 有矽晶圓－6488 環球晶、5483 中美晶、6182 合晶，加上 5347 世界先進加持，收盤漲 1.58%...... 今日上漲家數比較多，雖然護住了大盤，但是電子指數漲幅相對溫吞，後續大盤要好，還需要電子股站出來主導啊！！

昨天的跌深反彈個股當中 1590 亞德 - KY、2049 上銀今日強恆強，亞德 - KY 還攻上漲停；2349 錸德續漲，還帶動昨天沒漲的 2323 中環補漲攻漲停板；6488 環球晶、5483 中美晶、6182 合晶、3016 嘉晶一樣續強，其中環球晶也攻上漲停；2327 國巨、2492 華新科昨天尾盤急拉，今天持續反彈…… 其他強勢股以非電子股為主，塑膠不只是台塑四寶，也有 1310 台苯、1312 國喬等出頭；紡織除了 1402 遠東新大漲外，還有 1434 福懋、1476 儒鴻、1459 聯發也創高；鋼鐵有 2031 新光鋼、2013 中鋼構、9958 世紀鋼；橡膠有 2103 台橡……

破底翻股：光學 3008 大立光逢利空差點跌停後慢慢走高，尾盤收紅利空不跌；3406 玉晶光、3019 亞光雖然收跌，但也留長下影線……

弱勢股：DRAM 2337 旺宏、2408 南亞科；主機板 2377 微星、2465 麗臺；其他如 3035 智原、3149 正達、2392 正崴也破底……

7-9 月人氣股－MLCC + 矽晶圓有沒有機會 V 型反轉……？？？中秋假期回來後，電子股會奪回多頭主導權嗎？？？新的主流又在哪裡呢？？？

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最後祝大家中秋連假愉快，月圓人團圓，下週操作順利！！！

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