【華冠投顧】中秋佳節喜迎觸底反彈

中秋節前迎利好，中美貿易戰緩和，美股道瓊創新高，帶動台股全面反彈大漲，漲價概念股，矽晶圓、被動元件兩大族群全面大漲。上市指數帶量上漲站回所有均線之上，成交量放大到 1561 億；OTC 大漲 1.58% 成交量恢復到 300 億的正常量。



【個股分析】

(2049) 上銀，宣布成功量產機器人關鍵零組件「諧波減速機」，這也是繼德國、日本之後，全球第三家能夠量產符合國際標準諧波減速機的大廠。隨著諧波減速機的量產，代表上銀的機器人已正式 100% 自製化，完全掌握減速機、伺服馬達與控制器的機器人核心技術。上銀預估全年合併營收 300-310 億元，有機會賺逾二個資本額。技術面，股價由高點修正結束後，底部橫盤震盪反覆打底了 1 個多月，底部逐漸成形，今天帶量長紅突破月線。



(9958) 世紀鋼，10/2 將與哥本哈根基礎建設基金 CIP，簽屬離岸風電水下基礎供應合約，CIP 彰芳及西島離岸風場共計 600MW 裝置容量的水下基礎結構，將全數交予世紀鋼集團製造。技術面，股價高檔橫盤整理後再創新高。



(2349) 錸德，接獲日本專業光碟品牌廠 Japan DiscCo 代工及銷售長單，自 7 月為 Panasonic 開始量產 300GB 歸檔光碟，隨著 B2B 光碟出貨放量，為錸德未來營運增添成長動能。錸德目前 AD 生產線產能利用率及良率都不錯，出貨量優於預期，預計下半年出貨量將逐月成長。技術面，股價突破減資後的高點，短中期均線成多頭排列，底部打出一個圓弧底是空翻多的型態。



(4142) 國光生，銷往大陸的季節流感疫苗已全數通過中國大陸檢驗放行，即將可進入大陸各省市。今年美國 Protien Sciences 合作的四價流感疫苗針劑充填訂單增加 6 倍，明年訂單總劑量上看 800 萬劑。法人預估今年 Protien Sciences 針劑填充業務營收將提高至 3 成，可望帶動國光生今年全年營收年增 5 成衝上 8 億元大關，創歷史新高。技術面，維持在 5 日均線之上高檔整理。



(3026) 禾伸堂，技術面，股價跌破年線後出現跌深反彈的走勢，短線操作。



(6158) 禾昌，成交量太少，換股操作。