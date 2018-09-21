【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

受到美股大漲激勵，激勵台股今日開高，不過早盤仍遭遇些許賣壓拉回，隨後傳產類股在塑化股大漲下率先表態，大立光、被動元件及矽晶圓止跌反彈，帶動電子族群回神走強，金融股也同步走高，加權指數收盤大漲 1.30%，外資於現貨大買 136 億，期現貨合計買超 271.7 億。

《國際金融市場焦點分析》

受到隔夜海外股市集體走高激勵，滬深兩市今日小幅開高，不過隨後由於軍工板塊拉回，且市場買盤不熱絡，指數一度拉回盤下，不過１１點之後銀行、券商及地產等權重股集體拉升，指數急速拉升翻紅大漲逾１％，午後銀行股進一步拉升，激勵Ａ股所有行業板塊集體走高，上證指數大漲 2.5% ，成交量也明顯放大，在金融類股集體大漲下，Ａ５０更大漲超過４００點，站上 11800 關卡。

《國際商品市場焦點分析》

受到 EIA 庫存報告利多支撐，紐約輕原油期貨早盤持續走高，不過晚間川普再度推文砲轟ＯＰＥＣ組織成員國拉抬油價，因為沙烏地阿拉伯前天表示樂意見到布倫特油價在８０美元之上，而油價高漲正是川普政府所不樂見的，原油期貨受到衝擊翻黑收低；美國農業部週出口報告樂觀，加上中西部降雨可能干擾收割，加上貿易戰風險減退，黃豆及玉米同步大漲。

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