【大行報告】中泰證券：潔美科技紙質載帶受益漲價 塑料和轉移膠帶空間廣闊

中泰證券發表研報指，潔美科技(002859-CN)於2018年8月20日發佈半年報，其中紙質膠帶業務營收佔比75%，同比增長39.7%，主要受下遊被動元器件村田、三星電機、國巨、華新科技、風華高科等旺盛需求，尤其是後端高附加值打孔、壓孔紙帶比例提高帶動附加值和盈利能力。另外紙質載帶產能年度6萬噸的一期項目正式生產，二期項目籌備階段，產能有序擴張奠定未來2年元器件對紙質載帶的旺盛需求。塑料載帶劍指泛半導體，客戶正常突破。塑料載帶產品佔比4.13%，同比+42.35%，公司這塊主要瞄準三星、英飛淩等半導體客戶配套，打造黑色塑料粒子+加工一體化，其中上遊黑色透明PC粒子等材料根據驗證情況逐步切換自產將顯著提高附加值和毛利率，終端銷售產品目前0603、0402精密小尺寸產品保持了穩定供貨，市場反響良好，0201以下規格超小尺寸塑料載帶產品也在持續開發過程中。根據公司募投規劃，公司在塑料載帶2018年H1新增一條生產線，H2預計再增加生產線，產能做好擴產準備靜待客戶規模出貨。

此外，轉移膠帶產品佔比0.85%，同比大增1445%，上半年由於陶瓷電容缺貨漲價等因素，目標客戶更換原材料商動力不足，影響產量放量步伐，但公司依然實現了向華新科技、風華高科批量供貨，無錫村田、太陽誘電對產品小批量試用，且長期來看，轉移膠帶類市場規模200億，公司在國產替代戰略以及成本和一站式服務優勢不改。

研報指出，潔美科技同時於2018年8月23日公告擬推出員工持股計劃，本次員工持股計劃所持有的股票累計不超過公司股本總額的10%，員工持股進一步使員工分享公司成長價值且提高員工凝聚力和公司競爭力。

中泰證券預測公司2018及2019年營收分别13.86及18.95億元，歸母淨利潤3.01及4.03億元，同比增長53.5%及33.7%，EPS1.18及1.57，總體上公司的成長邏輯在於中短期紙質載帶受下遊元器件持續景氣帶動量價齊升，且公司具備較強的研發和產業鏈一體化拓展能力，值得重點配置和長期持有。