【異動股】民航機場板塊領漲兩市 中國國航(601111-CN)漲停

午後，民航機場板塊繼續走高，板塊指數漲超4%，領漲兩市。截止發稿，中國國航(601111-CN)漲停報8.32元，南方航空(600029-CN)漲8.96%報7.05元，東方航空(600115-CN)漲7.96%報5.82元，吉祥航空(603885-CN)漲6.89%報13.66元，華夏航空(002928-CN)、上海機場(600009-CN)等股均紛紛大漲超4%。

9月20日，民航局在官網公佈《中國民航2018年7月份主要生產指標統計》。統計數據顯示，今年7月，中國民航運輸總週轉量達到103.7億噸公里，同比增長11.9%;中國民航旅客運輸量達到5377.9萬人，同比增長10.6%。7月貨郵運輸量為59.1萬噸，同比增長7.8%。另外，中國民航當年累計運輸量已達3.50349億人，同比增長12.1%。

此外，據CNN報道，國際機場協會(ACI)於9月20日公佈2017年全球最繁忙機場名單以及相應旅客吞吐量數據。北京首都國際機場以9600萬人次排名全球第二，上海浦東國際機場以7000萬人次排名全球第九。福佈斯報道，如果中國航企繼續保持它們過去十年來飛快的速度擴張其機隊規模，中國三大航正處於數年内超越美國三大航的快車道上，美國三大航企——美國航空、達美航空和美聯航——最好開始製定它們2020年代從中國航空市場完全退出的計劃。