李嘉誠父子再加碼長實 連10交易日砸11.8億護盤

中美貿易戰無降溫跡象，長和系 (0001-HK) 資深顧問李嘉誠及其長子李澤鉅在週二 (18 日) 及週三 (19 日)，再度加碼長實(1113-HK) 護盤。

據港交所 (0388-HK) 披露權益資料顯示，一間由李嘉誠及李澤鉅各佔 50% 的公司自動申報，分別在 9 月 18 日、19 日，以每股均價港幣 59.8197 元及 61.245 元，合共買進 350.8 萬股，涉資港幣 2.11 億元。

李嘉誠父子自 9 月 6 日起，連續 10 個交易日買進長實合共 2070.15 萬股，耗資約港幣 11.8 億元。

完成這次加碼後，李嘉誠於長實持股量升至 32.65%，李澤鉅則視作持有長實 32.72%。

長實昨 (20) 日收報港幣 60.3 元，跌 1.15%。

長實股價

大和資本認為，李嘉誠將會繼續買進持股，加上長實近年奉行低風險的業務發展策略，增加股份的防守性特質，同時有更多資金可在 2018 至 2020 年期間增加每股配息，維持「買入」評級，目標價港幣 85.2 元。

大和稱，長實過去 3 年積極將資金投放在固定收益業務，並高價出售中環中心套現，同時重建估值被低估的和記大廈，反映公司作風審慎。

該行預期，長實今年每股經常性收入超過港幣 4 元，而近日買入回報逾 8% 固定收益項目，亦有助鞏固其經常性收入的基礎。

