騰訊(00700-HK)續回購ADR股價邁向330

道指與標指同創歷史新高，納指亦超越8000點水平。有傳內地最快10月下調大部分貿易夥伴的進口稅率，港股昨日已升近27500收市，在ADR交易的港股普遍造好。港股ADR指數全日收報27696點，升218點。

騰訊控股(00700-HK)繼續回購，該股在ADR收報329.3元，較港收市升5.1元。匯豐控股(00005-HK)ADR收報70.25元，較港收市升1.6元；港交所(00388-HK)收報226.96元，較港收市升1.96元。

內銀股內險靠穩，建設銀行(00939-HK)ADR收報6.71元，較港收市升0.02元；工商銀行(01398-HK)ADR收報5.59元，較港收市升0.03元。中人壽(02628-HK)ADR收報17.68元，較港收市升0.2元。



美國總統特朗普指石油輸出國組織壟斷市場，必須立即降低油價，令油價急跌。中海油(00883-HK)ADR收報14.55元，較港收市跌0.13元；中石油(00857-HK)ADR收報6.12元，較港收市跌0.04元；中石化(00386-HK)ADR收報7.71元，較港收市跌0.06元。



至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報76.46元，較港收市跌0.44元；聯通(00762-HK)ADR收報9.63元，較港收市升0.08元；中電信(00728-HK)ADR收報3.85元，較港收市升0.03元。