上陣父子兵！新世界（00017-HK）鄭家純稱與兒子台前幕後配合默契

新世界發展（00017-HK）主席鄭家純今日現身公司全年業績新聞發佈會，幾度被問及身體恢復情況和養生之道。鄭家純稱自己身體恢復很好，沒有什麼問題所以出席發佈會來支持兒子鄭志剛工作。而養生之道則是「不要太緊張，樣樣都放鬆，自然會越來越好」。

所謂上陣父子兵，鄭家純兩度稱目前與兒子鄭志剛兩人台前幕後的工作配合默契，自己現時仍在幕後參與公司工作，把握策略性和大方向戰略的決定權，而兒子鄭志剛則在前線落實和執行。他又稱目前分工明確的模式很好，無退休意願，希望一路支持兒子工作，經常可在幕後提點他，退休之事以後再作考慮。

鄭家純又稱自己給新世界未來的發展定了幾個方向，包括養老醫療、創新科技以及教育等方面都將有所涉及。他指新世界所謂發展醫療與新創建（00659-HK）在醫院方面的投資有所區別，集團更多基於人口老齡化趨勢發展養老醫療行業。公司執行副主席兼總經理鄭志剛補充稱，作為集團發展新方向，公司希望將醫療領域打造成集團資源型共享式的生態圈，在養老、養生產業社區服務以及診所等多方面都會涉及。目前暫時在香港發展，未來會考慮發展至內地及大灣區內。

此前有消息指Uber香港區總經理佘雋知加入新世界發展醫療領域業務，對此鄭志剛稱，因未來集團發展是多元化的，醫療作為一個可發展的板塊將會朝著互聯網化、線上線下聯動等方向落實，因此公司想要找一些非傳統行業的新興科技人才加入。

他又指公司在科技方面期望能將新科技與傳統業務融合發展，在建築方面，包括提供線上買樓服務、物業管理流程數據化等都將提高運營效率。此外，未來公司與騰訊（00700-HK）等多個科技公司都將尋求合作。

新世界早前推「新世代首次置業計劃」幫助年輕人以較低門檻置業，鄭志剛今日記者會上稱未來還將繼續落實這一計畫，並且會在降低首期、放寬年齡限制以及增加房源數量等各方面推出新措施，具體會按照樓盤項目大小、金額等來確定實施計畫。

香港地產方面，2019年香港全年銷售目標100億港元，目前集團正積極推出何文田窩打老道項目、土瓜灣上鄉道項目、元朗尚悅·嶺及沙田大圍站大型生活圈。香港土儲方面，鄭志剛稱會早著先機不會跟風，時機成熟或會考慮買入土地。而內地方面，2019年銷售目標為160億元人民幣，鄭志剛稱在內地還將繼續拿地，會聚焦在高增值城市群，尤其是大灣區內的發展機會。

百貨業務方面，其表現與去年差不多持平。鄭志剛稱，百貨業正面臨困局，需要有重大的轉型，但所需要時間也很長。

文：鄒舒惠

