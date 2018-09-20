高潮後滬指明日大概率回踩2700點 持幣過節或成主流？

截止收盤，滬指收報2729.24點，跌0.06%，成交額1049億;深成指收報8233.89點，跌0.17%，成交額1455億;創業板收報1387.62點，跌0.34，成交額414億。今日北上資金大幅淨流入，滬股通淨流入36.58億元，深股通淨流入13.15億元。

昨天由於指數氛圍好大，大盤連續中陽反彈兩日後，市場情緒因此還處於比較亢奮的點。今日迎來獲利盤兌現期，兩市震蕩反彈，滬指全天呈現縮量橫盤態勢，熱點輪動加快，在昨日高點附近遇阻回落。其中，創業板再次止步於1400點關口，上證50、滬深300相關龍頭個股出現回調，以及國防軍工、天然氣、科技個股炒作力度減弱，大盤指數重啓震蕩走勢。午後在山東路橋帶動下，滬指有所企穩，但總體資金接力不強，成交額較昨日大幅萎縮，滬市勉強超過1000億元，資金情緒相較前兩日有所低迷。

從盤面上看，稀土永磁、酒店及餐飲、新材料、石墨電極、深圳國資改革、石油開採、互聯網彩票、蘋果概念等板塊上漲;軍工、大飛機、衛星導航、數字中國、衛星導航、次新股、養殖業、採掘服務等板塊跌幅居前。

反彈不會一帆風順 節前持幣或成主流？

消息面，中央在達沃斯論壇上表態，中國未來經濟保基建、降稅負、保護知識產權、不靠人民幣貶值刺激出口，這也就堅定了國内經濟健康發展的決心，股市是經濟運行的“晴雨表”，中長期來看，A股穩健型企穩確定性高；國内穩經濟政策加碼降低了股票市場的係統性風險，疊加資金面利好因素箭在弦上，和四季度改革預期有望提升市場風險偏好，A股拾級而上的可能性較大；另外，國内科技巨頭阿里巴巴成立半導體公司“平頭哥”，預計明年4月發芯片，疊加本週世界人工智能大會的順利召開，以芯片、半導體為主的科技概念後續有望再度迎來一波利好刺激。此外，目前投資者最關註的就是近期國務院會議強調補短板和擴投資的議題，市場也普遍預期下半年基建領域有望加速發力為經濟託底，京津冀協同發展方面密集披露一批重大項目計劃，疊加前期政策和相關動向，從中長期看減稅降費比擴大基建投資也有利於提高資源配置效率和中長期增長率，所以這一波大基建短期表現比想象中好的延續性好。

但是，隨著中秋假期臨近，9月24日的2000億加稅即將實施，參考下半年四次反彈的成敗經驗，市場還有反復可能，新興市場風險尤其是匯率風險，短期將受到強勢美元的考驗，特别關註下週四美聯儲的利率決議，美元加息大概率，市場更關註其對後續貨幣政策的看法，A股壓力也會逐漸顯現；雙節臨近，為了規避消息面上的不確定性不少投資者都選擇持幣過節，同時處於季度末市場資金流動性緊張，場内向上做多的力量明顯減弱，甚至從兩融餘額連續五日減少來看有部分活躍資金是逢高減倉的，所以短期指數反彈空間有限。

獲利盤逢高出逃 稀土板塊受利好刺激大漲

今日指數預料中的迎來小幅回踩，個股層面均回歸漲跌互現的結構性分化。昨日表現搶眼的水利出現明顯分化，基建板塊午後有拉升，山東路橋(000498-CN)實現三連板漲停，達剛路機(300103-CN)盤中觸及第四個漲停併維持高位震蕩;而近期持續走強的天然氣板塊則開始縮量回調，連板股升達林業(002259-CN)今日跌停明顯是資金獲利回吐;美對華徵稅清單移除稀土和稀土永磁這一消息刺激，而稀土等有色金屬板塊迎來明顯超跌反彈，銀河磁體(300127-CN)、中鋼天源(002057-CN)、寧波韻升(600366-CN)等先後漲停。

另外，由於場内熱點炒作明顯降溫，前期大妖股德新交運(603032-CN)午後卷土重來，再度漲停封板;樂視網(300104-CN)等超跌垃圾股又有活躍迹象；瀝青價格突破三年歷史新高，寶利國際(300135-CN)漲停;深圳板塊再次異動，深中華A(000017-CN)、深振業A(000006-CN)直線拉板。

指數高潮過後 節前接力需謹慎

這兩日在大盤指數這個大環境好轉的情況下，資金也開始活躍起來，膽子也肥了點。昨日兩市成交額突破3000億元，滬指的成交量也溫和放大到了1400億元，較之前兩天的800億元已經上升了近一倍，創業板量能也處於放大的過程當中，顯然這都有利於市場的持續向好。隨著宏觀環境上負面影響的消除，市場的預期也在逐步好轉當中;指數走好的前提下，強者恒強的理念也體現的淋漓儘緻。

但連續兩天高潮上漲後，請保持平常心。滬指今日距前期新低最大漲幅已達百點，連續大漲過後反彈步伐開始明顯放緩。加之中秋節臨近，預計市場將對本次反彈成果進行檢驗，滬指回踩2700點是大概率事件。今日也出現了一些連板炸板的場面，市場分化調整的預期加大，吃面的概率也比昨天大了。值得註意的是，今日北上資金大幅淨流入，預示後市相對樂觀。無論如何，大盤連續high了兩天後，今天分化得比較厲害，高潮過後去接力，分分鍾一碗面。所以，接力需謹慎。

作者：毛莉