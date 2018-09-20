油價急升 因庫存下降增添供應憂慮

美國原油價格周三急升近2%，受美國原油庫存連續第五周下降提振，且國內汽油需求強勁，市場持續擔憂全球供應，因美國對伊朗的制裁從11月開始生效。

美國政府數據顯示，上周美國原油庫存減少210萬桶，至2015年2月以來最低的3.941億桶。汽油庫存下降170萬桶，預期為減少10萬桶。

“這是一個完全利好的報告，”Again Capital Management合夥人John Kilduff稱，“事實證明，駕車者的需求如夏季一樣火熱。”

汽油消費通常在夏季增長，在秋季下降，但上周的汽油需求仍強勁，預計為每日950萬桶。

美國原油收高1.27美元，或1.8%，報每桶71.12美元。

布蘭特原油也上漲，但漲幅略小，升0.37美元，或0.5%，報每桶79.40美元。

上日布蘭特原油漲1.3%，因彭博援引未俱名的沙特消息人士報導，沙特目前對油價在每桶80美元以上感到滿意，暗指沙特不想試圖增產以壓低油價。

之前路透報導，OPEC和業內消息人士表示，沙特希望暫時將油價維持在每桶70-80美元，因為在美國國會選舉前，沙特要在收入最大化與抑制油價之間取得平衡。

石油輸出國組織(OPEC)與俄羅斯等非OPEC產油國將於9月23日在阿爾及利亞討論在配額框架內如何分配增加供應，以抵消伊朗供應減少帶來的影響。

美國對伊朗的制裁將從11月4日起影響到伊朗石油出口，許多買家已經減少了從伊朗購買石油。但其它產油國如何能彌補供應缺口仍不得而知。

路透紐約9月19日