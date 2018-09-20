馬雲坦言無法兌現協助美國新增100萬就業職位承諾

“馬雲要退休了。”

隨著這個教師節的一封公開信，一個消息不脛而走，各種猜測隨之而來。

帶著各種問題，新華社記者對馬雲進行了專訪。

談卸任：對企業和個人來說，退就是進

新華社記者：到明年教師節還有一年時間，作為董事局主席，除了做好交接棒的工作外，還有哪些工作需要在這一年裏啟動、完成或交接？

馬雲：三年以來，整個公司的運營機製、團隊機製都交接得非常順利。我在阿里的絕大部分工作和業務都由張勇接管了。每個月我們還會抽出幾天時間，認認真真地交流。

目前，我還在負責阿里的國際化、生態體係建設、文化建設以及經濟體協同等方麵的工作，在接下來的一年裏，我也會做好交接。

像阿里巴巴和螞蟻金服，外界總以為是一家企業，其實是完全不同的兩家，中間的協同工作現在是我在做，今後也需要交接給張勇他們。

新華社記者：卸任以後，您還會對阿里巴巴的戰略起到多大的影響？您今後還會復出嗎？

馬雲：其實當時我卸任CEO（首席執行官）時，就有人“預言”我總有一天會回來。但是事實證明，我卸任CEO已近六年，阿里不但不需要我回到這個崗位上，而且發展得越來越好。

我充分相信，張勇以及他以後的團隊會做得越來越好。

當然，毫無疑問，我現在還是合夥人。而合夥人的職責不是製定戰略，而是堅守阿裏的願景、使命、價值觀、戰略。隻要它們不搖晃，阿里就不會搖晃。

新華社記者：“退”有許多性質，有激流勇退，也有功成身退，有以退為進，也有退而不休，您覺得您屬於哪一種？

馬雲：首先我覺得我這不算休，而是進步，算是以退為進吧：既是公司的進步，也是個人的進步。

如果把阿里的事業比作4×100米的賽跑，我隻是跑了第一棒而已。有人說我可能害怕了，我說我從來沒有害怕過未來，也沒有害怕過今天。我隻是知道論能力和精力，我已經不是未來帶領公司的最佳人選。

我一直說阿里承擔著偉大的使命和願景，要走102年。但是我一個人是走不下去的，個人的閱曆、背景、知識結構、體力、精力是有限的，必須要建立製度，建設文化，培養人才。

和逍遙子（張勇）以及他的年輕團隊比起來，我確實有些不一樣的東西，比如有創始人的光環，有自己的闡釋問題、運營管理的方式方法。但是，他們身上的東西我也沒有，比如知識結構的全麵性、係統性。

我今年54歲，從現在起到70歲，也有16年可以幹其他事業。這麽多年積累的經驗，可能用來做電商做互聯網方麵有點“老”了，但是用來做其他事業，還是年輕人。說不定我能玩出一個新的來，多好啊！

談經濟：把我們自己的事情做好

新華社記者：阿里的使命是讓“天下沒有難做的生意”，那麽在貿易保護主義抬頭的當下，天下的生意會不會更難做？

馬雲：這個使命必須推進下去，有困難才需要使命。

我相信阿里巴巴新一代的年輕人、年輕的領導人會圍繞這個使命堅定地向前走，慢慢地會打開局麵，現在隻是一個挫折。

我覺得現在還是有很多機會。像歐洲、俄羅斯、東南亞、非洲、南美這些國家，我越去越有信心。

新華社記者：去年年初，您和特朗普總統會麵時，表示會幫助美國新增100萬個就業崗位，現在這個承諾還能實現嗎？如果下次再見到他，您想說些什麽？

馬雲：這個承諾是基於中美友好合作，雙邊貿易理性客觀的前提提出的。當前的局麵已經破壞了原來的前提，已有承諾沒有辦法完成了，但是我們不會停止努力，會努力推進中美貿易健康發展。

我想說，兩國間的貿易，世界上的貿易確實需要完善，但是貿易不是武器，不能用來打仗，它應該是和平的推進器。

新華社記者：現在國內外經濟形勢麵臨諸多不確定因素，您如何看待這樣的形勢？

馬雲：一切都順順利利，就不會有企業家，優秀的企業、企業家都經曆過甚至誕生於困難時刻。

所有了不起的企業都是曆經經濟周期性災難造就的，隻有經曆過這種災難的企業，才是真正了不起的企業，沒有經曆過災難的企業，即使你今天做得很大，也未必能夠贏在未來。

“東方不亮西方亮”，我去了許多國家和地區，發現機會無處不在。

中國也在進一步推進改革開放，進一步優化營商環境。我們會正視困難，而解決方案也在我們自己身上，關鍵是把我們自己的事情做好。

阿里成長到現在，也遇到許多批評指責。不少批評是中肯的，但是有的指責則是惡意的。船大了，風就來了嘛，我們“借假修真”，修出自己的真材實料。就拿我的脾氣來說，過去一點就爆，現在也好多了。

談教育：讓孩子做他最好的自己

新華社記者：您一直關注鄉村教育，關注留守兒童，主張辦寄宿製學校，您的理由是什麽？

馬雲：這是我們到農村調查的結果。我認為不能讓農村的留守兒童沒有得到好的教育就進入社會，但是偏遠的學校留不住年輕老師，怎麽辦呢？所以我的設想是通過建設鄉鎮的寄宿製學校，把老師留在鄉村。而且，這個問題現在也得到了教育部門的重視。

新華社記者：我們知道您曾經高考落榜，考過三次大學，現在也有人拿您的經曆為學生減壓，您怎麽看？

馬雲：唯高考論是不行的，畢竟每個孩子都有不同的命運和能力，但是努力還是要強調的，如果我放棄復讀，就不可能有今天，如果我考不進大學，也不可能有今天。隻要自己經過努力了，得到的東西哪怕很低，也還是自己的，如果你不努力，放棄了，就什麽都沒有。

新華社記者：您說，教育很複雜，比做阿里複雜多了。這是吸引您做教育的一個原因？

馬雲：我做教育的一方麵原因，是在師範大學學習過，從事過教師職業，一直熱愛這個職業，另一方麵的原因，是我見過世界上的各種人，有很壞的人、很好的人，也有很了不起的人，看到了許多挫折，明白了許多道理。這讓我知道教育的作用有多大，讓我知道，教育最終是要讓自己做最好的自己。

如果去教人當物理學家，我肯定不行，但是去教人做最好的自己，我覺得可以有所貢獻。

隨著社會的發展，技術的進步，可能現在孩子學的許多東西到二三十年後就沒有用了，但是讓孩子做最好的自己，可以讓他們受益一輩子。