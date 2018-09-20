騰訊ADR(00700-HK)升 內銀內險股微升

道指收升158點，在ADR交易的港股亦普遍上升。港股ADR指數收報27628點，升221點，升0.8%。

騰訊控股(00700-HK)繼續回購，支持股價上升，騰訊ADR收報328.17元，較港收市升6.57元。匯豐控股(00005-HK)ADR收報69.34元，較港收市升1.39元；港交所(00388-HK)ADR收報224.77元，較港收市升0.37元。

內銀內險股微升，建設銀行(00939-HK)ADR收報6.68元，較港收市升0.03元；工商銀行(01398-HK)ADR收報5.56元，較港收市升0.02元。人壽(02628-HK)ADR收報17.5元，較港收市升0.22元。

中海油(00883-HK)ADR收報14.99元，較港收市升0.05仙；中石油(00857-HK)ADR收報6.2元，較港收市升0.03元；中石化(00386-HK)ADR收報7.83元，較港收市升0.02元。

中移動(00941-HK)ADR收報75.55元，較港收市跌0.2元；聯通(00762-HK)ADR收報9.5 2元，較港收市升0.11元：中電信(00728-HK)ADR收報3.78元，較港收市升0.03元。