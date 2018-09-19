新創建（00659-HK）：2019全年資本開支70億元 半數用於飛機業務

新創建集團（00659-HK）公佈2018財年全年業績派末期股息每股0.72港元，派息比率穩定在50%，被問及今年為何無派發特別股息。公司行政總裁曾蔭培稱，因去年有兩項資產出售加上無重大資本開支做收購，手頭現金較為充裕，因此去年派發了每股末期股息0.72港元。但2019年公司預計資本開支為70億，其中35億用於飛機租賃業務發展，餘下部分將用於購置新巴士、會展維修以及道路項目等發展。他又指，公司未來發展將主要集中在道路、環境、建築以及飛機四大板塊業務，其中飛機業務將會是優先投資的項目。

今年6月，公司與周大福的合資公司GOSHAWK收購了愛爾蘭飛機租賃公司Sky Aviation Inter national Limited。公司執行董事鄭志明稱公司致力發展成為一站式飛機租賃供應商，到今年底不會有很多大的收購，主要集中在內部工作方面，明年會否有收購則要視乎市場環境審慎考慮。至於會否分拆GOSHAWK，鄭志明則指還要視乎市場給予合適的估值給到行業等再做考量。

上個週末剛經歷了超強颱風的香港因樹木和道路設施等倒塌造成道路阻塞，對地面公共交通帶來一定影響。曾蔭培稱，到目前僅有十多個巴士線路未有恢復，其他都以重新投入營運，恢復速度已經不錯。

曾蔭培坦言因目前來自鐵路交通的競爭激烈，巴士業務收入減少正面臨較困難的境地，尤其是南區鐵道線路開通後，公司的巴士收入減少6%。巴士員工此前兩次上調薪資、保險及隧道等開支增加，都為公司帶來現金壓力。此外巴士多媒體廣告遭遇無人投標的窘境，也造成收入減少。

另外公司自2017年初開始營運的港怡醫院目前仍未盈利，曾蔭培指到今年底其EBITDA將呈正面趨勢，預計真正開始盈利要到兩至三年後。

文：鄒舒惠

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