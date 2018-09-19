【華冠投顧】傳產+金融+鋼鐵+跌深太陽能撐起一片天!!!

林幸蓉 分析師

焦點個股：6244 茂迪、3576 新日光、3519 綠能、2027 大成鋼、1402 遠東新

下周一川普正式對大陸 2,000 億商品課 10% 關稅，昨日大陸回擊，也將對美國 600 億美元商品加徵 5% 到 10% 關稅…… 美股四大指數完全不受影響全面上漲，激勵台股開盤跳空上漲，3008 大立光、2330 台積電、2317 鴻海本週沉寂兩天後再度扮演指數反攻的要角，四大金控－2882 國泰金、2881 富邦金、2886 兆豐金及 2891 中信金以及 6505 台塑化、1402 遠東新等傳產也持續拉盤 Hold 住台股，收盤大盤漲 97 點，再度收復年線，量能為 1,279.76 億，OTC 因被動元件、矽晶圓等殺尾盤，使 OTC 開高走低、幾乎收最低，收盤僅小漲 0.29%。總上漲家數 982 家，下跌家數 408 家。

今日最強勢族群為太陽能，如 6244 茂迪、4934 太極、3576 新日光、6443 元晶、3519 綠能、3406 國碩等…… 風電鋼鐵股中的 2013 中鋼構、2027 大成鋼、8415 大國鋼較強…… 其他強股有 5907 大洋 - KY 等……

昨天的弱勢族群續弱，甚至破底：光學族群 3406 玉晶光（破底）、3362 先進光、3504 揚明光、4976 佳凌，被動元件：2492 華新科（破底）、2327 國巨（破底）、3026 禾伸堂（破底）、2375 智寶（破底）、6173 信昌電（破底）、3090 日電貿（破底）。矽晶圓族群也大多數開高走低：3016 嘉晶（破底）。其他如 4958 臻鼎 - KY（破底）、5425 台半（破底）、5269 祥碩、6150 撼訊（破底）、6456 GIS-KY（破底）、6153 嘉聯益（破底）、3105 穩懋…… 開高走低

今日為什麼大盤大漲百點…… 許多人氣股如 MLCC、矽晶圓、光學族群卻殺尾盤？？？

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