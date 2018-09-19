【華冠投顧】賴昇楷：「外強中乾」的反彈波

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨日提到「四大期指價差在台股跌勢過程中明顯轉強，暗示蘋概利空可能僅為短線反應，此外日韓股市上漲、陸股尾盤上演破底翻大漲，顯露新一輪美中貿易戰利空出盡，內外因素都為台股帶來 "止穩" 曙光」。

今日台股如期止穩反彈，大盤重上年線甚至一度突破季線與半年線，終場價漲量增 + 97 點，不過 OTC 指數 + 0.29% 仍相對弱勢，連五日線都沒能站上。

目前台股多方具備的優勢包括：(1) 新一輪美中貿易戰利空出盡，美股持續強且陸股連續強彈，國際股市為台股提供了利多氛圍；(2) 外資庫存逐步墊高且融資餘額降到低檔，籌碼流向趨向正面。

至於空方的因素有：(1)大盤委賣張數連日處於偏高水準，顯示盤面賣壓不算輕，加上下半週可能湧現中秋連假賣壓易使賣壓更重；(2)成交量放大可以消化賣壓，但是放量拉抬權值股不易帶動人氣，而最易凝聚人氣的內資族群 (像是被動元件、矽晶圓、光學... 等) 卻是偏弱的族群，因此要連續出量還有待觀察。

台股短線多空各擁優勢，呈現「外強中乾」的反彈波狀態，「外強」便是外資著墨的大型股強 (包括帶動的族群與個股)，「中乾」則是先前內資主導的中小型股偏弱，因此操作上必須慎選標的並且儘量不要追高，多方防守點則可上移至昨日在雙重利空之下打出的低點 10750 點。

＜被動元件族群＞

今日被動元件三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》在利多消息之下開高走低再創波段新低，先前曾提過這個族群的最大問題就是籌碼問題，尤其是近期台股融資驟降但三巨頭的融資卻是消化有限甚至愈跌愈增，存在融資鬆動的風險。

目前二線股當中像是《6207 雷科》、《5328 華容》、《6127 九豪》、《6155 鈞寶》... 等，雖然已開始見到融資減、法人買的跡象，但要提防在一線股籌碼仍亂的情況下也很難不被拖累。

＜選股策略＞

近期台股的反彈走勢主要由外資發動，買超標的大多集中在金融以及傳產龍頭股，像是金融的《2886 兆豐金》、鋼鐵的《2002 中鋼》、塑化的《6505 台塑化》、紡織的《1402 遠東新》、航運的《2609 陽明》... 等，而內資主導的被動元件、矽晶圓、光學... 等則是持續弱勢甚至破底，因此作多標的宜鎖定在外資著墨以及有機會被連動到的族群與個股。

由於上列外資著墨的個股清一色都是大型股，故在節奏上可能較為緩慢，所以可從相同族群當中再去尋找股本較小、股性相對活潑且有機會被連動到的個股作切入，當中有哪些個股值得留意呢？歡迎加入昇楷 Line@ (點擊 http://line.me/ti/p/@ace168 或搜尋 ID: @ace168) 後，到主頁看盤後分析文便清楚。

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