【倫元投顧】工具機族群進入打底格局

◆盤勢分析

川普祭出 2000 億美元 10% 關稅後，中美兩國股市反而大漲，是利空出盡了嗎？不過今天首爾指數卻是平淡的，台股的強彈應該是反映昨日獨跌的補漲，加權指數跳空站上年線 10813 點，既然站上去了，希望後續震盪時能守穩之上，對多頭的信心才會轉強。

從盤面來看，太陽能族群成為反彈急先鋒，除了低基期 (低價、低位階) 優勢外，能夠找到的利多是歐盟取消對中國大陸太陽能產品的「雙反」措施(反補貼、反傾銷)，近期台股弱勢的主因即是被動元件、矽晶圓等業績成長股的籌碼凌亂，使得中期買盤不敢出手所致。

從結構面觀察，台股跌勢節奏為：5 月跌工具機、6 月跌矽晶圓、7 月跌被動元件，目前只有工具機族群進入打底格局。

工具機族是此波美中貿易戰衝擊最大的產業，該族群能夠進入築底階段，也說明利空效應逐漸淡化，最後就等漲價概念股的籌碼面沉澱，台股才能具備強勁反彈走勢。目前在市場信心不足且買盤相對謹慎之下，選股盡量尋找已完成底部結構的個股操作，或是利用 “看左腳、買右腳” 策略逢低布局跌深績優股；其實左右腳的思考來源是技術面的 W 底結構，能夠出現雙腳架構說明短線賣壓已減輕，至於連左腳都未出現的個股就不宜切入了。

楊天迪 分析師

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