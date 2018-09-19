【華冠投顧】貿易戰火傷被動、年線斜率要注意

鍾騏遠 分析師

#一分鐘個股掃描：

2327 國 巨：

股價今天持續出大量，價格出現新低點，近期融資餘額增加，看來短期之間，股價還會持續整理。

2492 華新科：

受國巨影響，股價帶量出現新低點，近期也是融資餘額增加，顯示市場仍有不少看好被動元件，而持續撈底。原則上，人多的地方不要去！

6488 環球晶：

繼上周四出現新低點之後，股價今天再來到前低之前，只是量能較少、後續觀察 9/13 低點是否有守即可！

3105 穩 懋：

雖股價在上周出現底部買盤，但是昨今兩日下跌帶量，因其長期均線下彎，空方缺口未回補之前，操作上宜短不宜長。

8936 國 統：

股價今創整理以來的新高點，而量能則是創歷史新高，留意今天多方缺口是否回補，以判別短線多空方向

#一分鐘盤勢解析：

繼美國宣佈對中國進口商品課稅之後，中國祭出反制措施，將進口到中國的 600 億商品，課徵 5%~10% 不等的關稅，這意味著兩國之間，絲毫沒有讓步的空間。而美股的上漲，基於兩方課稅的級距比預期低，也就是說情況並沒有想像的那麼差，全球股市因而重回基本面。

台股今天電子類股持續弱勢，包括上市的被動元件、蘋概股，以及櫃買的矽晶圓、PA 等，股價持續盤整偏弱。這表示，在中美貿易戰沒有停止之前，電子類股很難重回多方，無關籌碼面、基本面與技術面，完全都是反應總體經濟的改變，也就是今年紛爭最大的中美貿易戰！

台股本周的長線支撐，已經上移到 10767，今天指數重回年線之後，須留意是否跟隨年線扣抵值向上，因貿易戰影響，後續大盤仍是區間震盪的整理格局，操作上仍是個股表現，選擇不受中美貿易戰火影響的個股，是為多方操作的方向。而空方操作，則是可留意被動元件族群的籌碼變化。

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