李克強稱中國有信心保持經濟穩中向好 注重區間調控中微調預調

中國國務院總理李克強周三表示，中國經濟發展存在不少困難和挑戰，國際經貿環境發生明顯變化，不可避免給中國經濟帶來影響，經濟平穩運行難度的確在加大；但中國經濟基本面是健康的，有保持穩中向好的決心和信心。

他在2018天津夏季達沃斯論壇上並稱，中國應對風險和挑戰準備了很多工具，會繼續穩定宏觀政策、優化發展環境。中國過去不搞大水漫灌，今後也會堅持基本政策取向不變，註重在區間調控中微調預調。

“穩健的貨幣政策會堅持下去，繼續穩定宏觀杠桿率，保持流動性合理充裕。”他說。

他並強調，中國不僅不會搞競爭性貶值，還要為匯率穩定創造條件，堅持市場化匯改方向，人民幣完全有能力在合理均衡的水平上保持基本穩定。

“近期人民幣匯率走勢出現一定幅度波動，有人認為這是中國有意為之，這是不符合實際的，沒有根據的，因為人民幣匯率單向貶值對中國弊多利少，中國絕不會走靠貶值人民幣去刺激出口的路，那我們賺的是薄利小錢，甚至破壞了我們自身的生態環境。”他稱。

他並表示，中國最近要進一步降低部分進口商品的關稅，關稅總水平要進一步降低。

此外，李克強還提到，要以更大力度來緩解實體經濟融資難、融資貴的問題，池子裏的水並不少了，問題是怎麽樣把渠道開通，讓它主要或者絕大部分流向實體經濟。

同時，中國會以更大力度調整結構，繼續推動合理有效的投資，今年以來中國的投資尤其是基礎設施建設出現下行，增幅下降，中國不會走依賴投資的老路。

“要保持基礎設施投資是穩定的、不是下行的，這並不是我們在搞新一輪的增加的投資，而是頂住投資下行的壓力。”他說。

在談及杠桿率時，李克強表示，中國的宏觀杠桿率在世界上比較而言的確不算低，但並不是最高的，其中一個重要原因是中國儲蓄率比較高，直接融資渠道還沒有比較流暢地打通，這是客觀因素。

從最近數據看杠桿率在穩中有降的過程中，會繼續推動穩杠桿進程，“有些企業特別是小微企業碰到融資難和融資貴問題，從理論上說，與穩杠桿和結構性去杠桿並沒有直接關系。”

路透天津9月19日

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