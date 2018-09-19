玖龍紙業(02689-HK)：預計10月中下旬紙價有調整機會

玖龍紙業(02689-HK)董事長張茵稱，即使在目前貿易戰陰霾下，因中國的紙業產業鏈在製造、運輸及服務等各環節較完善，其對公司及行業基本面不會有影響，只不過會帶來一些成本壓力。她又指，在成本方面亦只是對美國進口的廢紙有所影響，但影響幅度每噸不超過70元，雖然成本轉嫁於客戶需要一個過程，但不會帶來大的波動。

內地自去年收緊廢紙進口標準和審批程序，目前玖龍紙業國產廢紙用量佔56%，進口廢紙佔44%，張茵指公司大力發展再生漿可作為原材料補充，其較國產廢紙價格更低，可有助降低成本，彌補廢紙批文帶來的影響。今年6月，公司收購位於美國的兩間漿紙一體化工廠，可提升公司總年產能至1500萬噸。張茵稱，海外收購主要從增加資源量和發展當地市場兩方面來考慮。

紙價方面，公司副董事長兼副行政總裁張成飛稱，今年初至今總體紙價和廢紙價均有所波動，但累積波幅不超過20%。他預計，10月開始，國慶黃金週、雙十一購物節以及元旦和春節陸續到來，每一至兩月就迎來一個消費旺盛期，預計10月中下旬紙價有調整機會。

公司淨負債比率由去年6月底止的74.6%減至今年同期的約65.3% 。張茵稱，在世界經濟格局面臨挑戰的情況下公司會謹慎投資，期明年此數字可降至60%左右水平。另外，公司執行董事兼財務總監張元福稱，目前公司人民幣貸款比例佔55%，外幣貸款佔45%，未來會平衡財務費用和匯率風險，增加一些便宜的人民幣貸款。截至今年6月底公司約有現金90.4億元，張元福稱公司初步計畫將資金投入一些項目，若項目未能執行，則考慮將資金用於償還銀行貸款，以減少匯兌風險。

文：鄒舒惠



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