【異動股】核電板塊拉升走強 華東數控(002248-CN)等6股漲停

今早，核電板塊拉升走強，截止發稿，華東數控(002248-CN)漲停報7.69元，科新機電(300092-CN)漲停報8.20元，南風股份(300004-CN)漲停報4.39元，睿康股份(002692-CN)漲停報5.85元，海默科技(300084-CN)漲停報5.94元，威爾泰(002058-CN)漲停報11.13元，中國一重(601106-CN)漲5.17%報2.85元，蘭石重裝(603169-CN)漲4.67%報5.115元，台海核電(002366-CN)漲3.49%報8.89元，中核科技(000777-CN)、中國核電(601985-CN)、中國核建(601611-CN)等個股均有不同程度拉升表現。

據澎湃新聞報道，日前，中國代表團團長、國家原子能機構主任張克儉在奧地利維也納召開的國際原子能機構第62屆大會上發言，介紹中國核能發展，以及在核安全和核安保領域的努力。張克儉表示，中國核能事業保持發展勢頭，先進三代核電技術在中國逐步實現大規模應用，“華龍一號”首堆福清核電5號機組已經開始係統調試。四代核電技術發展正在積極推進。目前，中國大陸在運核電機組43台，年發電量位列全球第三;在建核電機組13台，規模居世界首位。

安信證券指出，根據國家核電發展規劃，預計 2018-2023 年將是核電開工建設的高峰期，年均開工 8 台左右。 核電項目密集投產期結束後，燃料費用和運維費用佔比低，新的資本開支較小，核電運營具有“現金牛+高股息率”潛質。

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