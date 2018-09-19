中國持有美債創六個月新低 連續兩月減持

美國財政部美東時間週二公佈的國際資本流動報告（TIC）顯示，7月中國連續第二個月減持美債。中國所持美國國債規模環比減少77億美元，至1.171萬億美元，為年內第二低規模，僅次於今年1月的1.1682萬億美元，但仍是美國最大海外債主。

日本仍位居第二，7月持有美債環比增加51億美元，至1.0355萬億美元。6月持倉創六年新低，環比減持184億美元。

今年7月，除日本外，在十大美債海外持有國家地區中，僅愛爾蘭、盧森堡和沙特增持。而6月愛爾蘭持倉環比減少13億美元。

6月巴西曾超越愛爾蘭，晉陞美債第三大海外持有者，總額為創紀錄新高的3000億美元。但該7月減持了4億美元，排名回落至第四位。

而此前被海外視為中國持美債離岸中介的比利時7月持倉排在第12位，當月持倉減少2億美元，為四個月來首度減持，6月增持42億美元。

土耳其繼同樣被美國製裁的俄羅斯之後，於6月從33個主要美國國債持有國名單中消失。

來源：新浪財經



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