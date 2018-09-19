國務院：決定對美國約600億美元進口商品實施加徵10%或5%的關稅

據財政部網站消息，2018年7月11日美國政府宣佈對從中國進口的約2000億美元商品加徵10%關稅，8月2日又將加徵稅率提高至25%。2018年9月18日，美國政府宣佈實施對從中國進口的約2000億美元商品加徵關稅的措施，自2018年9月24日起加徵關稅稅率為10%，2019年1月1日起加徵關稅稅率提高到25%。美方一意孤行，導緻中美貿易摩擦不斷升級。為捍衛自由貿易和多邊體製，捍衛自身合法權益，中方不得不對已公佈的約600億美元清單商品實施加徵關稅措施。

經國務院批準，國務院關稅稅則委員會決定對原產於美國的5207個稅目、約600億美元商品，加徵10%或5%的關稅，自2018年9月24日12時01分起實施。如果美方執意進一步提高加徵關稅稅率，中方將給予相應回應，有關事項另行公佈。

中方再次重申，實施上述加徵關稅措施的目的是遏製貿易摩擦升級，是對美方單邊主義、貿易保護主義的被迫回應，中方希望美方停止貿易摩擦，中美雙方通過平等、誠信、務實的對話，相互尊重，共同維護互利共赢的雙邊經貿關係大局，共同維護自由貿易原則和多邊貿易體製，共同促進世界經濟的繁榮與發展。

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