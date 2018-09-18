〈德微科展望〉入主亞昕科技效益浮現 下半年營運優於上半年

二極體業者德微科 (3675-TW) 投資晶圓廠亞昕科技效益逐步顯現，董事長張恩傑指出，投資後取得亞昕科技的機器設備，將有助提升中高階車用二極體市佔率，加上產品整合發揮綜效，在自動化比重逐步提升下，出貨量將維持逐季增長表現，預計下半年營運將超越上半年。

張恩傑指出，投資亞昕科技主要看中其擁有車用二極體重要之玻璃光罩晶圓披覆（Photo Glass）技術，且已獲得若干車廠認證，將有助德微跨足中、高階車用二極體市場。

張恩傑進一步表示，自亞昕科技所取得之封裝線大多為包含 MOSFET 在內之產品完整封裝線，將是未來拓展車用市場之關鍵，更可利用目前小訊號產品缺貨時期，將原先之產品線搶進中、高階市場。

德微近幾年跨足車用二極體市場後，出貨量逐年呈現倍數成長，今年亦可望維持至少相同之成長表現，公司上半年車用二極體出貨量占整體產品出貨比重逼近 5％。

此外，由於德微深坑廠目前產能滿載，但因侷限於廠房面積不夠，自動化設備難以進駐，公司也規劃在 2 年內，要將桃園廠構置成為較原深坑廠更加自動化之智能工廠，屆時將可大量減低人事成本、產品品質也將提升。

德微今年 1-8 月營收 9.77 億元，年增 6.47%，上半年每股純益 1.21 元，較去年 1.5 元，小幅衰退。