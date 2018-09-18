長期拒做「樓奴」 最終還是「跪低」

據報，前理大應用科學系講師，自2004年開始已出任立法會議員的張超雄，最近亦買了樓。以張議員的收入，本應一早可以買樓，只是他一直覺得香港地產市場是一個不公義的市場——它一方面造就「地產霸權」，另一方面又製造社會分化，擴大貧富懸殊；所以他一直不屑進入這個助紂為虐的遊戲。為此，他堅持租樓二十多年，有能力也不肯買樓；直到61歲快將退休的時候，才改變初衷，決定首次置業。這是為甚麼呢？事情引起了傳媒的關注。

張議員雖然買了樓，但一點也不興奮，還說「好唔甘心」、「好depressing」，原因是他最終還是做了自己一向不主張做的事，覺得自己好像向現實屈服了，所以有「跪低」的感覺。那他為甚麼要在make a choice的時候選擇「跪低」呢？

以張議員的說法，是為了生活、為了家人，喺度生存就無可避免。人人都要生活，都有家人，那豈不是喺度生活，最終還是避不過要買樓？張超雄一向引導學生不要做「樓奴」，現在他自己也「跪低」了，那以後他的學生應怎樣選擇呢？是早點買好呢？還是像老師那樣，等到60歲之後才買？

張議員好像並沒有在這個問題上對年輕人有明確的意見，但從他在傳媒上的回應來推論，他的取態似乎是：最好堅持不要買樓，能堅持多久就多久，不要太早「跪低」。

我其實亦不贊成年輕人太早就去做「樓奴」，年輕人應該有理想、有抱負，不應把人生的目標太早局限在買樓上。現實是一旦買了樓，就得依時供樓，就甚麼更有意義的事都不敢做，一如做了樓奴的奴隸一樣。年輕人沒有理由不趁青蔥歲月，多作不同方面的探索。

不過，居住亦是人生必然要解決的問題，盡量把買樓的時間延後，並不見得是一個明智的決定。如果自己的收入與投資還有條件積累到足夠的首期，及有能力供樓的話，實在不應把買樓排除在自己的選項以外。

租樓當然也可以用來解決居住問題，而且在開始時沒有買樓那麼辛苦；因為租樓只需付按金，不用付首期，而按金所需的金額遠比首期少；租樓會令自己的手上有較多的可供支配的現金。再者，每月動用同樣的一筆錢去交租金或者供樓，在開始時，一定是租樓會住得好一些；若是同樣用這筆錢去供樓，那就需住細點、住差點；所以若是只顧眼前的話，很容易就選擇了租樓。

然而，一個人若是選擇租樓的話，那就要準備一世都要交租，到退休沒有收入時，就很麻煩，租樓與供樓的最大分別是：若是選擇租樓，不管你前後交了多少年租，樓永遠都是業主的，不是屬於你的；但若果選擇買樓，那只需辛苦一段時間，供滿了之後，樓就屬於自己的，以後就不用再供，每月就多了一筆可供自己運用的款項，生活質素可以大幅改善，退休生活也較有保障。

此之所以，拒做「樓奴」只能是年輕時候的一種選擇，以方便自己追求理想；但當生活已固定下來，有了家庭孩子之後，就不應排除置業的考慮，若然繼續堅持以沒有成為「樓奴」為榮，那就可能連累家人也得付出代價。

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