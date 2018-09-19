【永豐期貨】台指選擇權盤前－貿易戰火延燒 股王跌停台股失守年線



◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌 43 點至 10781 點。價差方面，台指期轉為正價差 20.79 點，電子期轉為正價差 1.15 點，金融期轉為正價差 0.14 點。現貨部分，三大法人買超 9.38 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 1706 口至 - 2714 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 1922 口至 24628 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 166 口至 2183 口。

周一美股四大指數同步收黑，當中科技股受貿易戰消息重挫，台指期早盤延續夜盤跌勢開低連帶台股開盤同步走跌，美股盤後川普公布將針對中國 2000 億美元進口商品課徵 10% 關稅，美股電子盤早盤一度大跌近百點，加上市場傳聞中國反制措施將限制高科技重要零組件出口美國，消息導致費半指數大跌超過 1%，連帶台灣蘋果供應鏈個股紛紛大跌拖累指數，當中大立光盤中跌停鎖死，頻概三王中鴻海與台積電也雙雙走跌，雖鋼鐵、食品與塑化權值股避險買盤湧入，但仍不敵電子股殺盤賣壓，連帶櫃買指數也在環球晶走跌且生技股補跌帶動下大跌 1.51%，且尾盤賣單敲出電子股壓低指數，終場加權指數下跌 68.4 點或 0.632%，收在 10760.21 點，成交量能 1173.62 億，較前一日增加 263.33 億。技術面來看，週二日 K 連二黑並一舉跌破 5 日線與年線，所幸日 KD 指標轉為黃金交叉向上，但下跌量能出現擴增，指數仍由空方掌控盤面。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10800 點，賣權集中在 10800 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10900 點，賣權未平倉最大量集中在 10700 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.17 降至 1.11，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 15.17% 升至 16.81%，賣權平均隱含波動率由 15.74% 升至 21.37%，買賣權皆升。

本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。