華夏銀行(600015-CN)擬定向增發A股籌資至多292.4億以補充資本

中國中型股份制銀行--華夏銀行(600015-CN)周一盤後公告稱，擬向首鋼集團等三家機構定向增發A股，籌資總額不超過292.36億元人民幣，全部用於補充該行的核心一級資本。

公告顯示，本次增發對象除首鋼集團外，還有國家電網旗下國網英大國際控股集團公司和北京市基礎設施投資有限公司，發行價格為發行期前20交易日均價的90%，發行股份數量不超過25.65億股。本次認購的增發股份五年內將不得轉讓。

首鋼集團和國網英大目前為華夏銀行第一和第三大股東，分別持有20.28%和18.24%股份。本次定增中，首鋼和國網英大認購股份的上限分別為5.2億股、7.37億股，而京投公司為不超過13.07億股。



截止6月末，華夏銀行核心一級資本充足率為8.06%，低於上市銀行平均水平，持續補充資本的壓力明顯。公告稱，本次發行將有效夯實該行的資本基礎，提升其資本充足率水平，增強抵禦風險的能力，並為公司各項業務持續穩健發展、提升競爭力水平、實現業務發展目標提供有力的資本保障。

華夏銀行周一收報7.45元，跌1.06%。

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