華泰金融因無抵押賣空長汽(02333-HK) 遭證監會罰款80萬港元

香港證監會周一稱，華泰金融控股(香港)有限公司因無抵押賣空長城汽車(02333-HK)的股份，對其作出譴責及罰款80萬港元。

長城汽車在2015年8月28日公布其發行紅股的建議，數量相等於其當時已發行股份的200%，而有關紅股發行須待某些條件達成後方可作實。有關紅股的交收日期預計為2015年10月13日。

證監會的調查發現，當有關股份在2015年9月30日開始按除權基準進行買賣時，華泰金融的自營交易櫃枱在其交易系統內以人手入帳，藉以反映華泰金融因先前持有的18萬股長城股份而有權獲配發36萬股紅股。這項入帳導致華泰金融的交易系統將合共54萬股長城股份顯示為單一倉盤，而沒有將其先前持有的18萬股股份與尚未交收的36萬股紅股區分出來。

同時，在2015年10月6日，華泰金融的一名自營交易員在沒有進行任何查核或核實的情況下，便假設紅股發行已成為無條件，並發出一項出售50萬股長城股份的指令，導致華泰金融賣空了32萬股長城股份。

證監會認為，華泰金融在買賣紅股時沒有以適當的技能、小心謹慎和勤勉盡責的態度行事，也沒有勤勉盡責地監督其職員及實施充足和有效的系統及監控措施，以確保其遵從有關賣空的規定。

華泰金融為中國華泰證券(HTSC)(06886-HK)(601688-CN)的分支。

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