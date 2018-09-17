【日盛投顧】守穩5日線則反彈仍可延續

◆盤勢分析

1. 週一台股開平低走低震盪，最高點 10,883 點未站回月線（10,890 點）但高於半年線（10,870 點）、季線（10,862 點）及年線（10,810 點），最低點 10,806 點守穩在 5 日線（10,780 點）之上，終場指數下跌 39.53 點，跌幅 0.36%，收在 10,828.61 點，成交金額為 900.00 億元，小於 5 日均量（1,180 億元）及 20 日均量（1,193 億元），量縮整理。三大法人合計買超 0.91 億元：外資賣超 12.51 億元、投信買超 13.88 億元、自營商賣超 0.46 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

（2）均線：支撐為 5 日線附近，壓力為 11,000 點附近。

（3）技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值（33）小於 50，反彈有機會延續。

3. 選股方向可留意半導體、蘋概、PCB、工業 4.0、金融、生技、原物料、越概股、自行車等。

半導體、PCB、遊戲、工業 4.0、車用、生技、越概相對強勢

1. 半導體： 2330 台積電 7 奈米第四季有機會佔營收比重達 2 成，IC 設計相對強勢，可留意包括 3034 聯詠、3141 晶宏、2458 義隆電、3035 智原、3227 原相、3527 聚積、3443 創意、3661 世芯 - KY、5269 祥碩、6435 大中、5299 杰力、8081 致新等，3707 漢磊受益高功率元件供需吃緊。勝高 SUMCO 的北海道千歲廠產能受影響將有助維持矽晶圓供需吃緊的現狀，6182 合晶、6488 環球晶、3532 台勝科、3016 嘉晶、5483 中美晶短線仍有機會受惠。記憶體 2344 華邦、2408 南亞科外資看法分歧。

2.PCB：INTEL 處理器缺貨帶動 ABF 基板供不應求，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等，3653 健策散熱領域除受惠處理器推新品外也成功佈局車用領域。

3. 遊戲：族群轉機意味濃厚，3083 網龍、6111 大宇資、3546 宇峻相對強勢，但仍須留意獲利數字。

4. 工業 4.0：工業自動化需求已成趨勢，可留意 2308 台達電、6414 樺漢、2049 上銀、1590 亞德客 - KY、1597 直得等。

5. 車用：Tesla 出貨量逐步遞增，供應鏈如 1536 和大、3665 貿聯 - KY、3019 亞光、2421 建準、3003 健和興等營運動能將增溫。

6. 生技：行政院生技產業策略諮議委員會議 (BTC 會議) 對生技業帶來政策性利多，可留意包括原料藥 4119 旭富、新藥 1760 寶齡富錦、4123 晟德、4162 智擎、1795 美時、4147 中裕、4130 健亞、3176 基亞、醫材 4107 邦特、4736 泰博、保健食品 8436 大江、4743 合一、醫美 4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍、隱形眼鏡 1565 精華、8406 金可 - KY 等。

7. 越概：越南在中美貿易戰中相對受惠，相關概念股包括 1402 遠東新、9910 豐泰、9938 百和、1434 福懋、4426 利勤、1477 聚陽、1476 儒鴻、4401 東隆興等。

8. 原物料：塑化可留意 1326 台化、6505 台塑化等，造紙可觀察 1906 寶隆、1904 正隆等，鋼鐵重點為 2013 中鋼構、2014 中鴻、2031 新光鋼等，1101 台泥、1102 亞泥大陸市況佳。

9. 金融：美國持續升息循環，大陸開放外資比例，金融族群受惠，指標包括 2881 富邦金、2882 國泰金、2891 中信金、2886 兆豐金、2883 開發金、2884 玉山金、2823 中壽、5871 中租 - KY、9941 裕融等。

10. 自行車：電動自行車滲透率逐步拉高，9914 美利達、9921 巨大等可受惠。